El inicio del tratamiento de la reforma laboral en el Senado quedó atravesado por un episodio de fuerte confrontación política que expuso el nivel de tensión dentro de la Cámara alta. El escenario fue la comisión de Trabajo y Previsión Social, donde un duro cruce entre la senadora Patricia Bullrich y el jefe del bloque kirchnerista, José Mayans, terminó en un escándalo a cielo abierto.
Tensión máxima en el Senado: Gritos, acusaciones y un choque frontal entre Mayans y Bullrich
Momentos de extrema tensión se vivieron en el Senado este miércoles 17. José Mayans se rebeló contra Patricia Bullrich y el momento se viralizó.
El conflicto se desató tras la designación de Bullrich como presidenta de la comisión, un espacio estratégico para el avance del proyecto impulsado por el Gobierno. Desde el kirchnerismo pusieron en duda la validez del procedimiento y denunciaron irregularidades en la conformación del cuerpo, lo que derivó en un intercambio áspero y desordenado.
Tensión en el Senado
Mayans fue uno de los principales opositores al nombramiento y cuestionó tanto la legalidad de la integración de la comisión como el reparto de lugares entre los bloques. En medio del debate, el senador formoseño llegó a ocupar el asiento asignado a Bullrich como forma de protesta, mientras sostenía que la designación era ilegítima.
Lejos de retroceder, la senadora de La Libertad Avanza decidió avanzar con la formalización del cargo. Ignoró los planteos del bloque opositor y solicitó al secretario parlamentario, Agustín Giustinian, que se procediera con la votación para ratificar su presidencia al frente de Trabajo y Previsión Social.
El clima se volvió aún más áspero cuando Mayans lanzó duras críticas al proceso de inicio del debate legislativo. Advirtió que el proyecto de reforma laboral “nace viciado” y anticipó que, de prosperar bajo esas condiciones, podría terminar judicializado. Además, señaló que su interbloque no convalidaría lo que definió como un atropello institucional.
Mayans enloqueció y el video se viralizó
El senador también cuestionó la distribución de representantes en las comisiones, al sostener que el bloque Popular, que lidera, cuenta con 28 miembros y debería tener mayor representación de la que se le asignó. A su entender, el oficialismo desconoció criterios de proporcionalidad establecidos en el reglamento del Senado.
Para respaldar su postura, Mayans citó artículos específicos del reglamento parlamentario que establecen el mecanismo de integración de las comisiones permanentes y la cantidad de miembros que deben tener. Según explicó, el procedimiento no se habría cumplido en la sesión inaugural, lo que —desde su perspectiva— invalida las decisiones posteriores.
El enfrentamiento dejó al descubierto el grado de conflictividad que rodea el debate de la reforma laboral, uno de los proyectos más sensibles de la agenda del Gobierno. Con acusaciones cruzadas, cuestionamientos reglamentarios y un clima político caldeado, el tratamiento de la iniciativa comenzó con un fuerte ruido institucional que anticipa un debate intenso dentro y fuera del Congreso.
