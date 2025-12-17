Tensión máxima en el Senado: Gritos, acusaciones y un choque frontal entre Mayans y Bullrich

Mayans enloqueció y el video se viralizó

El senador también cuestionó la distribución de representantes en las comisiones, al sostener que el bloque Popular, que lidera, cuenta con 28 miembros y debería tener mayor representación de la que se le asignó. A su entender, el oficialismo desconoció criterios de proporcionalidad establecidos en el reglamento del Senado.

Para respaldar su postura, Mayans citó artículos específicos del reglamento parlamentario que establecen el mecanismo de integración de las comisiones permanentes y la cantidad de miembros que deben tener. Según explicó, el procedimiento no se habría cumplido en la sesión inaugural, lo que —desde su perspectiva— invalida las decisiones posteriores.

El enfrentamiento dejó al descubierto el grado de conflictividad que rodea el debate de la reforma laboral, uno de los proyectos más sensibles de la agenda del Gobierno. Con acusaciones cruzadas, cuestionamientos reglamentarios y un clima político caldeado, el tratamiento de la iniciativa comenzó con un fuerte ruido institucional que anticipa un debate intenso dentro y fuera del Congreso.

Se pudrió todo entre Mayans y Bullrich: el kirchnerismo impugnó la composición de la Comisión de Trabajo que tratará la reforma laboral pero Bullrich avanzó de todos modos.

