El oficialismo en el Senado apunta a una sesión clave después de Navidad: Qué día eligieron

En paralelo, el oficialismo trabaja para asegurar una mayoría funcional en las comisiones. En ese marco, se intensificaron los contactos con bloques considerados dialoguistas, como la UCR, el PRO y fuerzas provinciales, con el objetivo de evitar demoras que compliquen el calendario.

El apuro parlamentario se explica por el contexto más amplio de las sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo, que incluyen un temario cargado: además de la reforma laboral y la Ley de Glaciares, figuran el Presupuesto 2026 y una serie de iniciativas tributarias y penales.

En el caso de la normativa ambiental, el Gobierno ya envió al Senado el proyecto que modifica la Ley 26.639. Según la argumentación oficial, la propuesta busca precisar los alcances de la protección de los glaciares y reforzar la participación de las provincias en las decisiones vinculadas a la actividad productiva. El debate se anticipa técnico y político, con especial atención de sectores ambientales y mineros.

Reforma Laboral

La reforma laboral, en tanto, es presentada por el Ejecutivo como un proceso de “modernización” del marco normativo vigente. El texto incluye cambios en modalidades de contratación, licencias, organización del tiempo de trabajo, negociación colectiva y régimen indemnizatorio, y comenzó su recorrido legislativo directamente en la Cámara alta.

Mientras el Senado acelera, el clima social empieza a tensionarse. La CGT, otras centrales sindicales y organizaciones de izquierda anunciaron medidas de protesta para este jueves 18, en rechazo al proyecto laboral y al ritmo impuesto por el oficialismo.

Si el esquema diseñado por Bullrich se sostiene —con comisiones activas desde el miércoles, dictámenes el viernes y sesión convocada para el 26— el Senado enfrentará, en plena semana posterior a Navidad, una definición legislativa de alto impacto. Dos iniciativas estructurales, una agenda comprimida y un escenario político cargado anticipan un cierre de año intenso en el Congreso.

