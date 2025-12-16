El Senado comenzó a delinear un cronograma acelerado para tratar dos proyectos sensibles para la agenda política y económica del Gobierno: la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares. Y en ese sentido, el oficialismo ya propuso una fecha tentativa que hará a los legisladores laburar ni bien termina la Navidad.
FECHA ATÍPICA
El oficialismo en el Senado apunta a una sesión clave después de Navidad: Qué día eligieron
El oficialismo no quiere perder tiempo y aspira a sesionar después de Navidad. La idea es aprobar proyectos antes de que finalice el 2025.
La fecha que aparece en el horizonte es el 26 de diciembre, una jornada atípica por su cercanía con las Fiestas, pero que el oficialismo considera estratégica para avanzar antes de fin de año.
Reunión en el Senado
La hoja de ruta fue definida en una reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel. Allí, los jefes de bloque acordaron reorganizar el trabajo en comisiones para compensar la demora en el envío del proyecto de reforma laboral por parte del Poder Ejecutivo.
Al término del encuentro, la senadora Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza, confirmó que este miércoles quedarán formalmente constituidas las comisiones clave para el tratamiento de ambos textos. Entre ellas, Trabajo y Previsión Social —que estará bajo su conducción—, Presupuesto y Hacienda, Minería y Ambiente.
La intención del oficialismo
La intención del oficialismo es concentrar el debate en dos jornadas intensivas, con exposiciones y discusión técnica entre miércoles y jueves, para alcanzar dictamen el viernes. De lograr ese objetivo, el Senado quedaría en condiciones reglamentarias de convocar a sesión la semana siguiente.
En paralelo, el oficialismo trabaja para asegurar una mayoría funcional en las comisiones. En ese marco, se intensificaron los contactos con bloques considerados dialoguistas, como la UCR, el PRO y fuerzas provinciales, con el objetivo de evitar demoras que compliquen el calendario.
El apuro parlamentario se explica por el contexto más amplio de las sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo, que incluyen un temario cargado: además de la reforma laboral y la Ley de Glaciares, figuran el Presupuesto 2026 y una serie de iniciativas tributarias y penales.
En el caso de la normativa ambiental, el Gobierno ya envió al Senado el proyecto que modifica la Ley 26.639. Según la argumentación oficial, la propuesta busca precisar los alcances de la protección de los glaciares y reforzar la participación de las provincias en las decisiones vinculadas a la actividad productiva. El debate se anticipa técnico y político, con especial atención de sectores ambientales y mineros.
Reforma Laboral
La reforma laboral, en tanto, es presentada por el Ejecutivo como un proceso de “modernización” del marco normativo vigente. El texto incluye cambios en modalidades de contratación, licencias, organización del tiempo de trabajo, negociación colectiva y régimen indemnizatorio, y comenzó su recorrido legislativo directamente en la Cámara alta.
Mientras el Senado acelera, el clima social empieza a tensionarse. La CGT, otras centrales sindicales y organizaciones de izquierda anunciaron medidas de protesta para este jueves 18, en rechazo al proyecto laboral y al ritmo impuesto por el oficialismo.
Si el esquema diseñado por Bullrich se sostiene —con comisiones activas desde el miércoles, dictámenes el viernes y sesión convocada para el 26— el Senado enfrentará, en plena semana posterior a Navidad, una definición legislativa de alto impacto. Dos iniciativas estructurales, una agenda comprimida y un escenario político cargado anticipan un cierre de año intenso en el Congreso.
