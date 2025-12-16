Vendió un tractor a Toviggino, nunca cobró y terminó denunciado: El insólito caso que salpica a la AFA

Con esos cheques en mano, López tomó una decisión clave: entregarlos en una agencia de autos como parte de pago para cambiar su camioneta Volkswagen Amarok por una RAM, que necesitaba para trasladar caballos. El problema surgió cuando el dueño de la concesionaria intentó cobrarlos.

Cheques sin fondos

Al momento de presentarlos en el banco, los cheques estaban bloqueados por una orden de no pago. “Ahí empezó la pesadilla”, resume López. Según contó, intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con Toviggino para resolver la situación, sin éxito.

La sorpresa mayor llegó poco después, cuando recibió un llamado inesperado desde Santiago del Estero. Un fiscal lo citaba para notificarle que había sido denunciado por estafa: el acusado ahora era él, bajo el argumento de que nunca había entregado el tractor.

López viajó a esa provincia junto a su abogado y declaró ante la fiscalía. Allí sostuvo que el tractor sí fue despachado y pidió que se revisaran cámaras de peajes y registros del traslado. “Hay pruebas del camión cargando la maquinaria y del recorrido”, afirmó. Sin embargo, asegura que esos pedidos no fueron tenidos en cuenta.

Causa judicial

La causa fue impulsada por el abogado Juan Pablo Beacon, con antecedentes laborales en la AFA y vínculos con sociedades y propiedades que actualmente están bajo la lupa judicial. López afirma que intentó cobrar la deuda por vías legales y que sus representantes legales recibieron presiones.

La historia fue revelada originalmente por el periodista Hernán Cappiello en el diario La Nación, y tomó mayor relevancia luego de que trascendieran conexiones entre Beacon, empresas vinculadas a dirigentes de la AFA y propiedades recientemente allanadas en el marco de otras investigaciones.

Entre los documentos que conserva López figura al menos un cheque del Banco Patagonia, fechado en agosto de 2018, firmado por Toviggino y sellado por la empresa emisora. Para el polista, ese papel es la prueba central de una deuda que, asegura, sigue impaga.

Mientras la denuncia avanza en el plano judicial, el caso suma un nuevo capítulo a la serie de controversias que rodean a la dirigencia del fútbol argentino, con un eje que va más allá del deporte y se interna en los negocios, las relaciones empresariales y el funcionamiento de la Justicia.

