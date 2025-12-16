UN ESCÁNDALO MÁS
Vendió un tractor a Toviggino, nunca cobró y terminó denunciado: El insólito caso que salpica a la AFA
Siguen saliendo a la luz nuevos escándalos que involucrarían a Pablo Toviggino y a la AFA. Ahora un polista denuncia que Toviggino lo estafó.
Una operación comercial que parecía rutinaria terminó convertida en una causa judicial con acusaciones cruzadas y un reclamo millonario. Fabián Gustavo López, jugador de polo y comerciante de caballos radicado en Saladillo, asegura que le vendió un tractor a Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), por 50.000 dólares, pero que jamás cobró ese dinero.
La venta fallida a Toviggino
Según el relato del denunciante, la transacción se concretó tras una publicación en Mercado Libre, donde López ofrecía un tractor Zanello articulado modelo 1984 en US$50.000. El comprador, afirma, fue Toviggino, quien habría cerrado la operación sin ver la maquinaria y acordado el pago mediante cheques diferidos.
“Yo no sabía quién era. Me dijo que lo buscara en la AFA y confié”, explicó López, que por entonces regresaba al país tras vivir varios años en Europa. El tractor, siempre según su versión, fue enviado en camión desde Saladillo hasta Santiago del Estero, donde el dirigente futbolístico tiene actividades empresariales.
El vendedor sostiene que los cheques estaban firmados por el propio Toviggino y respaldados con el sello de una empresa santiagueña vinculada a un hotel y spa de lujo. Incluso, asegura que las firmas fueron certificadas ante escribano, lo que reforzó su confianza en la operación.
Con esos cheques en mano, López tomó una decisión clave: entregarlos en una agencia de autos como parte de pago para cambiar su camioneta Volkswagen Amarok por una RAM, que necesitaba para trasladar caballos. El problema surgió cuando el dueño de la concesionaria intentó cobrarlos.
Cheques sin fondos
Al momento de presentarlos en el banco, los cheques estaban bloqueados por una orden de no pago. “Ahí empezó la pesadilla”, resume López. Según contó, intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con Toviggino para resolver la situación, sin éxito.
La sorpresa mayor llegó poco después, cuando recibió un llamado inesperado desde Santiago del Estero. Un fiscal lo citaba para notificarle que había sido denunciado por estafa: el acusado ahora era él, bajo el argumento de que nunca había entregado el tractor.
López viajó a esa provincia junto a su abogado y declaró ante la fiscalía. Allí sostuvo que el tractor sí fue despachado y pidió que se revisaran cámaras de peajes y registros del traslado. “Hay pruebas del camión cargando la maquinaria y del recorrido”, afirmó. Sin embargo, asegura que esos pedidos no fueron tenidos en cuenta.
Causa judicial
La causa fue impulsada por el abogado Juan Pablo Beacon, con antecedentes laborales en la AFA y vínculos con sociedades y propiedades que actualmente están bajo la lupa judicial. López afirma que intentó cobrar la deuda por vías legales y que sus representantes legales recibieron presiones.
La historia fue revelada originalmente por el periodista Hernán Cappiello en el diario La Nación, y tomó mayor relevancia luego de que trascendieran conexiones entre Beacon, empresas vinculadas a dirigentes de la AFA y propiedades recientemente allanadas en el marco de otras investigaciones.
Entre los documentos que conserva López figura al menos un cheque del Banco Patagonia, fechado en agosto de 2018, firmado por Toviggino y sellado por la empresa emisora. Para el polista, ese papel es la prueba central de una deuda que, asegura, sigue impaga.
Mientras la denuncia avanza en el plano judicial, el caso suma un nuevo capítulo a la serie de controversias que rodean a la dirigencia del fútbol argentino, con un eje que va más allá del deporte y se interna en los negocios, las relaciones empresariales y el funcionamiento de la Justicia.
