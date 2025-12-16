Primera imagen del planeta que impresiona a todos y se parece a uno de Star Wars

El planeta es seis veces el tamaño de Júpiter .

. Es más caliente que cualquier planeta de nuestro sistema solar, pero es relativamente frío en comparación con otros exoplanetas fotografiados directamente.

que cualquier planeta de nuestro sistema solar, pero es relativamente frío en comparación con otros exoplanetas fotografiados directamente. Se encuentra a unos 446 años luz del planeta Tierra .

. Es considerado un planeta joven, habiéndose formado hace aproximadamente 13 millones de años

Las estrellas giran estrechamente una alrededor de la otra, tardando tan solo 18 días terrestres en completar una revolución.

Sin embargo, el planeta tarda 300 años en orbitarlas, un poco más de lo que Plutón tarda en orbitar nuestro Sol.

Imagen del planeta

La imagen del planeta similar a Tatooine fue compartida por la Universidad Northwestern.

"En este video time-lapse, el exoplaneta viaja seis años terrestres alrededor de sus estrellas, pero parece que apenas se ha movido", explican.

Y siguen: "Para obtener la imagen del planeta, los astrónomos necesitaron eliminar el resplandor de las estrellas. Dos iconos de estrellas marcan la ubicación de las estrellas en relación con su planeta".

Con ustedes: HD 143811 AB b, así han designado al nuevo planeta.

Embed - Timelapse of exoplanet orbiting two suns

Lo que dijeron los astrónomos

Acerca del descubrimiento, Jason Wang, de Northwestern, autor principal del estudio, dijo: “De los 6000 exoplanetas que conocemos, solo una pequeña fracción orbita sistemas binarios. De ellos, solo tenemos una imagen directa de unos pocos, lo que significa que podemos obtener una imagen del sistema binario y del planeta mismo".

"Obtener imágenes tanto del planeta como del sistema binario es interesante porque es el único tipo de sistema planetario donde podemos rastrear simultáneamente la órbita de la estrella binaria y del planeta en el cielo. Nos entusiasma seguir observándolos en el futuro a medida que se mueven, para poder ver cómo se mueven los tres cuerpos en el cielo”, añadió.

Los astrónomos aún no saben cómo se formó este sistema, sin embargo, una posibilidad es que las estrellas gemelas se formaron primero y, luego, el planeta a su alrededor.

El estudio se publicó en The Astrophysical Journal Letters.

--------

Más noticias en Urgente24

Donald Trump apabulla a los inmigrantes y arrestan a la sobrina brasileña de la portavoz

Otra multinacional que se va de la Argentina: Hace un año evalúa su salida, que concretó ahora

La miniserie de 6 capítulos que recién se estrenó y ya todos maratonean

Claudio Belocopitt no tiene suerte: es más importante 1 pezón (o 2) de Jesica Cirio

La miniserie de 7 capítulos que ya conquistó Netflix