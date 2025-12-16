Racing rompe el mercado y va por dos jugadores de Boca

image

¿Boca se los vende a Racing?

Por el momento se desconoce cuánto dinero pedirá Boca por los dos jugadores que tienen firmada una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares. De los dos el que tiene más chances de salir es Lucas Blondel pero en el caso de Milton Giménez parece que Racing lo tendrá un poco más complicado teniendo en cuenta que terminó siendo titular y hasta que no llegue otro atacante el Xeneize no lo liberará.

