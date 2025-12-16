ARDE EL MERCADO
Racing rompe el mercado y va por dos jugadores de Boca
Racing quiere empezar a rearmar su plantel de cara al 2026 y Gustavo Costas pidió a dos jugadores que pertenecen a Boca.
Gustavo Costas fue brillante a la hora de armar el plantel que terminó conquistando la Copa Sudamericana en 2024 pero en este 2025 no tuvo tanta suerte a la hora de reemplazar jugadores clave que se lesionaron o se marcharon. Nombres como Adrián Balboa no dieron la talla y es por eso que Racing va por nombres de mayor peso.
Según la información que publicó Bolavip, Racing quiere rearmar su plantel con dos jugadores que hoy en día están en Boca. El primero de ellos y por el cual Gustavo Costas ya pidió en el anterior mercado de pases es Milton Giménez, quien terminó siendo titular en el equipo de Claudio Úbeda aunque la realidad es que no dio la talla al fallar en momentos clave.
Se sabe que Juan Román Riquelme está buscando un delantero de categoría que se sume a Boca para ocupar el lugar de Milton Giménez, lo que deja a las claras que el ex Banfield no es prioridad pensando lo que viene. Esto le podría dar a Racing ciertas facilidades a la hora de negociar su llegada a diferencia de lo que sucedió en junio.
El otro futbolista del Xeneize que quieren en La Academia es Lucas Blondel. Con lo que fue la partida de Facundo Mura al Inter Miami, Racing está necesitado de un lateral derecho que llegue para competir con Gastón Martirena y la chance de sumar al ex Tigre aparece como una gran oportunidad de mercado, sabiendo que en Boca hace tiempo que está colgado sin jugar.
¿Boca se los vende a Racing?
Por el momento se desconoce cuánto dinero pedirá Boca por los dos jugadores que tienen firmada una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares. De los dos el que tiene más chances de salir es Lucas Blondel pero en el caso de Milton Giménez parece que Racing lo tendrá un poco más complicado teniendo en cuenta que terminó siendo titular y hasta que no llegue otro atacante el Xeneize no lo liberará.
