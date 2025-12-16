De otro planeta: Santiago Montiel ganó el Premio Puskas como el mejor gol del año

image

Luego de un tiro de esquina, la pelota quedó flotando al borde del área grande tras el despeje de un defensor de la Lepra Mendocina y cuando absolutamente nadie lo esperó, Santiago Montiel sacó de la nada un golazo de chilena que desató el delirio absoluto de los hinchas que se encontraban en la cancha y de todos los que observaron la acción por televisión.