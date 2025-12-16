Santiago Montiel está en boca de todo el mundo y no es para menos. El atacante de Independiente, destacado como uno de los futbolistas más talentosos del fútbol argentino, recibió el Premio Puskas en la entrega de Premios The Best de la FIFA por haber anotado el mejor gol de la temporada.
De otro planeta: Santiago Montiel ganó el Premio Puskas como el mejor gol del año
Santiago Montiel fue reconocido por la FIFA por haber anotado el mejor gol de la temporada con la camiseta de Independiente.
Desde hace bastante tiempo que la FIFA se separó de la revista France Football (Encargada de entregar el Balón de Oro) y comenzó a hacer su propia entrega de premios a lo mejor de la temporada. En esta ocasión el argentino que llegó a lo más alto fue Santiago Montiel por un gol de chilena extraordinario que rápidamente recorrió el mundo.
La pirueta que hoy fue reconocida por la FIFA tuvo lugar el pasado 11 de mayo en un encuentro entre Independiente e Independiente Rivadavia de Mendoza en el Libertadores de América. El encuentro iba igualado sin goles en un choque definía quién avanzaba a los cuartos de final del Torneo Apertura. A los 57 minutos llegó la magia.
Luego de un tiro de esquina, la pelota quedó flotando al borde del área grande tras el despeje de un defensor de la Lepra Mendocina y cuando absolutamente nadie lo esperó, Santiago Montiel sacó de la nada un golazo de chilena que desató el delirio absoluto de los hinchas que se encontraban en la cancha y de todos los que observaron la acción por televisión.
Los hinchas alrededor del mundo fueron los encargados de votar a través de la Web de la FIFA y finalmente en el día de hoy se supo que Santiago Montiel se quedó con el Puskas, algo que no se olvidará más en la vida. El talentoso jugador de Independiente se expresó en redes sociales agradeciendo y mostrando su felicidad por obtener tremendo galardón.
“Muy feliz. Quería agradecer a toda la gente que votó. A la gente de Independiente y a las leyendas. La verdad que estoy muy feliz por haber sido reconocido por este premio”, expresó Santiago Montiel, que se convirtió en el tercer argentino en ser el ganador del Puskas luego de que lo consiguieron Erik Lamela en 2021 y Alejandro Garnacho en 2024.
