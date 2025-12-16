Tiembla Racing: Lionel Messi podría llevarse a la debilidad de Gustavo Costas

Racing Club de Avellaneda perdió la final del Torneo Clausura de la Liga Profesional el pasado sábado 13 de diciembre ante Estudiantes de La Plata. En la Academia ya empiezan a pensar en el 2026 e Inter Miami CF de Lionel Messi podría llevarse a una de las debilidades de Gustavo Costas.
Aún no está confirmada la continuidad del entrenador aunque todos los caminos conducen a que el DT del club de Avellaneda seguirá a cargo del primer equipo.
Inter Miami CF se consagró campeón de la MLS y todo hace indicar que el equipo en donde está Lionel Messi, buscará reforzarse como para poder competir de mejor manera en la Concachampions en 2026.
En las últimas horas, se dio a conocer que Facundo Mura, jugador que terminó siendo muy considerado por Gustavo Costas, llegará en condición de libre a las Garzas.
Pero al parecer, no es el único futbolista de Racing Club pretendido por la institución estadounidense.
Otro de los jugadores que pretende el equipo de Javier Mascherano es Marcos Rojo, que llegó hace apenas unos meses al club de Avellaneda por pedido expreso de Gustavo Costas.
Ahora bien, el ex Boca Juniors, que llegó en condición de libre a la Academia, tiene contrato allí hasta mediados del año que viene, por lo que esto complicaría su pase a Miami en este mercado de pases.
Una vez que finalice su vínculo con el conjunto Albiceleste, se abriría la posibilidad concreta de que Rojo llegue a Estados Unidos. Cabe aclarar que este rumor no comenzó para este mercado de pases y no viene de ahora.
La derrota de Racing Club ante Estudiantes de La Plata hizo que además de perder la posibilidad de consagrarse, la Academia se quede sin chances de disputar la Copa Libertadores en 2026.
El equipo de Avellaneda disputará la Copa Sudamericana el año que viene y deberá reforzarse como para poder cumplir ese objetivo, además de la contemplación de los jugadores que se fueron o pueden llegar a irse.
Uno de los temas que mantiene en vilo a los simpatizantes de Racing, es la continuidad de Gustavo Costas en el banco de suplentes, cosa que aún no está oficializada.
En este sentido, el periodista Tomás Dávila de ESPN aseguró: "esta semana creo yo se va a confirmar la continuidad de Gustavo Costas. Está todo dado para que renueve por un año más.".
El año de la Academia no ha sido malo ni mucho menos. Logró la Recopa Sudamericana luego de lo que había sido la obtención de la Sudamericana en 2024, llegó a semifinales de la Libertadores y quedó en las puertas del Torneo Clausura.
