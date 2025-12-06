Messi brilló y llevó a Inter Miami al primer título de su historia en la MLS

Con poco más de 20 minutos por delante, Vancouver buscó llegar nuevamente a la igualdad pero el cansancio y las faltas de ideas se hicieron presentes. Ya en los minutos de descuentos, Messi filtró una pelota fantástica para que Tadeo Allende corra en soledad y anote el 3-1 para concretar conseguir la victoria y también el título.

image

Tarde histórica para Messi, Inter Miami y Mascherano

Finalmente, Inter Miami logró quedarse con el primer título de su historia en la MLS con un Lionel Messi que fue fundamental adentro y afuera de la cancha. El astro logró nada menos que su título número 48, siendo así el futbolista más ganador de todos los tiempos. Lejos de frenar, la Pulga quiere más y ahora su próximo objetivo es el Mundial 2026 con la Selección Argentina.

Al mismo tiempo Javier Mascherano, quien venía de ser muy criticado por su labor como entrenador en la Selección Argentina Sub20 y Sub23, también tuvo si tan ansiada consagración en lo que fue su primera temporada a cargo de un equipo de primera división. También fue una jornada especial para Sergio Busquets y Jordi Alba, quienes pudieron retirarse del profesionalismo con una nueva consagración y todo indica que Luis Suárez, que no ingresó en esta final, se despedirá de Las Garzas para irse a Nacional de Montevideo.

El sueño de David Beckham finalmente se hizo realidad. Luego de años de pulir un proyecto que comenzó incluso antes de la fundación del club en 2018 llegó la primera estrella en la MLS de la mano de nada menos que Lionel Messi, el mejor jugador de la historia. La franquicia recién está comenzando su camino pero a partir de ahora será con una estrella bordada sobre el escudo.

