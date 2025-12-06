En un partido que tuvo de todo, Inter Miami terminó consagrándose campeón de la MLS (La primera de su historia)al vencer en la final al Vancouver Whitecaps por 3-1 con un Lionel Messi brillante que conquistó nada menos que el título 48 de su carrera. Al mismo tiempo Javier Mascherano consiguió su primera consagración como entrenador.
HISTÓRICO
Messi brilló y llevó a Inter Miami al primer título de su historia en la MLS
Con Lionel Messi como bandera, Inter Miami venció a Vancouver Whitecaps por 3-1 y consiguió la primera MLS de su historia.
Un partido que tuvo de todo
El primer tiempo comenzó de gran forma para Inter Miami. En un encuentro que recién se estaba armando y que no tenía un dueño claro, Tadeo Allende logró adentrarse en el área rival en el momento que trató de asistir a Mateo Silvetti fue Édier Ocampo, defensor de Vancouver Whitecaps no pudo despejar la pelota y se metió un gol en contra para el 1-0 de Las Garzas en 8 minutos.
A partir de que consiguió la ventaja, Inter Miami comenzó a tener las mejores ocasiones pero no pudo materializarlo en el 2-0 de la tranquilidad. Los primeros 45 minutos terminaron con sabor a poco para el equipo de Javier Mascherano, aunque el visitante quedó con la sensación de que podía llegar a la igualdad ajustando tuercas en ataque.
Vancouver salió del descanso con la intención de lastimar de entrada y fue así que las ocasiones comenzaron a llegar a espaldas de los laterales de Inter Miami. En el minuto 60 los canadienses fueron punzantes en una jugada que fue de derecha a izquierda, con un gran pivoteo de Brian White, fue Ali Ahmed el que anotó el empate para con un disparo muy potente que se metió pegado al palo izquierdo, aprovechando una floja reacción del arquero Rocco Ríos Novo.
Con el marcador igualado 1-1 el que tomó las riendas del partido fue Vancouver que tuvo ocasiones claras para conseguir el gol de la ventaja, aunque la falta de efectividad fue su falla principal. A los 71 minutos llegó la acción que lo cambió todo. Andrés Cubas, mediocampista del equipo canadiense, quiso esquivar a Messi y fue la Pulga el que terminó robando la pelota para encarar a la defensa rival. Rodrigo De Paul terminó siendo su socio ideal, ya que se filtró de gran forma para recibir la asistencia del 10 y anotó el 2-1 para Las Garzas.
Con poco más de 20 minutos por delante, Vancouver buscó llegar nuevamente a la igualdad pero el cansancio y las faltas de ideas se hicieron presentes. Ya en los minutos de descuentos, Messi filtró una pelota fantástica para que Tadeo Allende corra en soledad y anote el 3-1 para concretar conseguir la victoria y también el título.
Tarde histórica para Messi, Inter Miami y Mascherano
Finalmente, Inter Miami logró quedarse con el primer título de su historia en la MLS con un Lionel Messi que fue fundamental adentro y afuera de la cancha. El astro logró nada menos que su título número 48, siendo así el futbolista más ganador de todos los tiempos. Lejos de frenar, la Pulga quiere más y ahora su próximo objetivo es el Mundial 2026 con la Selección Argentina.
Al mismo tiempo Javier Mascherano, quien venía de ser muy criticado por su labor como entrenador en la Selección Argentina Sub20 y Sub23, también tuvo si tan ansiada consagración en lo que fue su primera temporada a cargo de un equipo de primera división. También fue una jornada especial para Sergio Busquets y Jordi Alba, quienes pudieron retirarse del profesionalismo con una nueva consagración y todo indica que Luis Suárez, que no ingresó en esta final, se despedirá de Las Garzas para irse a Nacional de Montevideo.
El sueño de David Beckham finalmente se hizo realidad. Luego de años de pulir un proyecto que comenzó incluso antes de la fundación del club en 2018 llegó la primera estrella en la MLS de la mano de nada menos que Lionel Messi, el mejor jugador de la historia. La franquicia recién está comenzando su camino pero a partir de ahora será con una estrella bordada sobre el escudo.
Más en GOLAZO 24
Fixture confirmado: días, sedes y horarios de la Selección Argentina en el Mundial 2026
El estruendoso mensaje de Miguel Borja tras ser echado por Gallardo de River
Se hartó y pega el portazo en River por culpa de Armani y Gallardo
El impactante anuncio de Tapia sobre el futuro de Scaloni: "Seguramente"