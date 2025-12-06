No bien terminó la temporada para River, Marcelo Gallardo comenzó a rediseñar el plantel profesional luego de lo que fue un 2025 paupérrimo. Uno de los jugadores a los que borró fue a Miguel Borja, quien finalmente se terminó marchando por la puerta de atrás. Ahora el colombiano rompió el silencio.
ROMPIÓ EL SILENCIO
El estruendoso mensaje de Miguel Borja tras ser echado por Gallardo de River
Miguel Borja habló luego de haber sido apartado del plantel por Gallardo y de consumarse su salida de River.
Miguel Borja llegó a River a mediados del 2022 por pedido del propio Marcelo Gallardo, siendo por ese entonces una de las compras más caras de la historia del club. Si bien las estadísticas dicen que el Colibrí terminó anotando 62 goles tras 159 encuentros oficiales, la realidad es que por su estilo de juego nunca terminó de ganarse el afecto de los hinchas.
El último año y medio de Borja fue realmente malo en River y si bien Marcelo Gallardo le dio muchas oportunidades nunca terminó de ganarse un lugar. Finalmente el Muñeco terminó tomando una decisión radical al borrar al Colibrí de las últimas convocatorias del año (frente a Vélez y frente a Racing) a pesar de que estaba en condiciones físicas de jugar. Luego de esto llegó la confirmación oficial de su salida de la institución.
Ahora que su salida ya quedó consumada, Miguel Borja rompió el silencio en una entrevista concedida para Sebastián Srur en Picado TV. La entrevista completa saldrá publicada el próximo martes pero en el adelanto que publicó el periodista en su cuenta de X se puede ver un mensaje muy estruendoso del delantero para los hinchas de River.
El mensaje de Miguel Borja para los hinchas de River
“Muchas gracias, porque confiaron en mí. Donde iba siempre el respeto para mí es todo, nunca un insulto. Cuando salía con mi familia nunca viví un momento desagradable. Dentro de la cancha y el campo, obviamente ellos exigen porque pagan una entrada, y eso para mí es válido. Yo dentro de la cancha si no salen las cosas es normal que te exijan, que de pronto te critiquen, para mí eso es algo normal y yo lo atiendo como tiene que ser. No me escondo ante la responsabilidad”, comentó Borja en primer lugar.
En la misma línea agregó: “Quiero agradecerles porque siempre me apoyaron. A los niños que me conocieron de cerca y les deje esa alegría y esa sonrisa, espero que los ayude a crecer como seres humanos. Y qué bueno, espero que las puertas de River queden abiertas para cuando me toque ir a verlos jugar y desde lejos hacerles fuerza para que salgan campeones”, sentenció el colombiano que ahora comienza a pensar en su futuro.
Si bien no hay nada confirmado, todo indica que Miguel Borja continuará su carrera en el fútbol mexicano y más puntualmente en el Cruz Azul. A pesar de que su salida de River no terminó siendo como esperaba, el Colibrí se mostró agradecido con los hinchas aunque se esperan más detalles de la entrevista donde se presume hablará de su charla final con Marcelo Gallardo, quien lo borró antes de que termine la temporada.
