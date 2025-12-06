El estruendoso mensaje de Miguel Borja tras ser echado por Gallardo de River

En la misma línea agregó: “Quiero agradecerles porque siempre me apoyaron. A los niños que me conocieron de cerca y les deje esa alegría y esa sonrisa, espero que los ayude a crecer como seres humanos. Y qué bueno, espero que las puertas de River queden abiertas para cuando me toque ir a verlos jugar y desde lejos hacerles fuerza para que salgan campeones”, sentenció el colombiano que ahora comienza a pensar en su futuro.

Si bien no hay nada confirmado, todo indica que Miguel Borja continuará su carrera en el fútbol mexicano y más puntualmente en el Cruz Azul. A pesar de que su salida de River no terminó siendo como esperaba, el Colibrí se mostró agradecido con los hinchas aunque se esperan más detalles de la entrevista donde se presume hablará de su charla final con Marcelo Gallardo, quien lo borró antes de que termine la temporada.

