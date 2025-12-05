Huawei hace temblar a Samsung y Apple con su nuevo lanzamiento y promete ser mejor

Este modelo trae una Cámara HDR de Ultra Iluminación, diseñada para capturar más luz que cualquier celular disponible actualmente. Esto permite obtener fotos limpias y brillantes incluso cuando la iluminación es muy baja, un punto clave para los usuarios que hoy exigen cámaras que rindan tanto de día como de noche.

Pero el verdadero diferencial es su Cámara Telefoto Dual Alternable, una innovación inédita en celulares. Dos lentes telefoto dentro del mismo módulo, que permiten un zoom óptico de 10x con nivel profesional. Esto convierte al Pura 80 Ultra en una alternativa real para quienes buscan reemplazar cámaras réflex en viajes o eventos.

¿Por qué este celular se destaca? Resistencia, batería y color como pocos

Además de su propuesta fotográfica, Huawei refuerza su apuesta con el nuevo Kunlun Glass de segunda generación, un vidrio hasta 20 veces más resistente a caídas en comparación con los vidrios tradicionales. En el modelo Ultra, el Crystal Armour Kunlun Glass eleva la resistencia aún más. 25 veces contra caídas y 16 veces contra arañazos, un alivio para los usuarios que viven rompiendo la pantalla.

La batería también da que hablar con los modelos Ultra y Pro incluyen carga SuperCharge de 100 W con cable y 80 W inalámbrica. Esto se traduce en recargas mucho más rápidas que la mayoría de los celulares del mercado, un plus para quienes trabajan, viajan o simplemente no quieren depender del enchufe todo el día.

El sistema Ultra Chroma completa el combo Premium, que capta 1.5 millones de canales espectrales y reproduce colores más fieles que lo que percibe el ojo humano. Ideal para fotógrafos, creadores de contenido y cualquier persona que busque imágenes hiperrealistas.

¿Qué puede hacer la IA en este celular? Herramientas inteligentes para fotos perfectas

La inteligencia artificial también tiene un rol central en la serie Pura 80. Funciones como Instantánea Ultrarrápida, basada en el sistema XD Motion, permiten congelar objetos en movimiento sin distorsiones. Además, herramientas como Mejor Expresión o Eliminar Objeto simplifican el proceso de edición, elegís el mejor gesto de una ráfaga o borrás elementos no deseados con un toque.

Estas funciones refuerzan la apuesta de Huawei por un procesamiento de imagen avanzado, que combina hardware potente con IA de nueva generación.

huawei celular

Huawei desembarca con un ecosistema completo

Huawei no regresa de manera aislada. Junto a sus nuevos celulares, la marca trae tablets, smartwatches, audífonos TWS y routers. Esta estrategia sigue la lógica del “ecosistema Huawei”, que permite conectar dispositivos y acceder a funciones como Super Dispositivo, SuperHub, GoPaint y herramientas creativas o de productividad.

Uno de los productos destacados del ecosistema es la nueva WATCH GT 6 Series, con métricas de salud y deporte de última generación, reflejando que la empresa sigue invirtiendo fuerte en wearables.

¿Cuándo llegan los celulares? ¿Dónde comprar el nuevo Huawei en Argentina?

La preventa ya está activa en Mercado Libre y se extenderá hasta el 15 de diciembre, cuando se realizará el lanzamiento oficial. A partir de ese momento, Huawei buscará recuperar su lugar como uno de los referentes tecnológicos del país, ofreciendo un catálogo robusto, innovación real y precios competitivos frente a otras marcas premium.

