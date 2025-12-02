El financista cercano al Chiqui Tapia se presentó en la Justicia y entregó su celular

El Banco Central tiene un sumario abierto contra el empresario y una casa de cambio de la que fue accionista por posible incumplimiento de la norma sobre tenencia de moneda extranjera.

Fuentes cercanas al caso señalaron dijeron que el expediente contra “Centro de Inversiones Concordia” sigue abierto y próximo a ser elevado a la Justicia en lo Penal Económico.

Vallejo está imputado “en el sumario 8130, Expediente N° 180323/23, caratulado ‘Centro de Inversiones Concordia SRL y otros’, en trámite ante la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario", según consta en una denuncia penal que presentó la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que revelaron los periodistas Nicolás Pizzi e Ignacio Grimaldi.

image

Otra denuncia

Ayer, la Coalición Cívica presentó una denuncia formal que incluyó supuestas pruebas.

Elisa Carrió, junto al dirigente pilarense Matías Yofe y el legislador porteño Facundo Del Gaiso, presentó una denuncia penal para que se investigue una presunta maniobra de lavado de dinero vinculada a una lujosa propiedad en Pilar que, según sospechan, habría sido adquirida mediante intermediarios para ocultar al verdadero beneficiario: el presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia.

--------------

Más noticias en Urgente24:

Bloomberg / AtlasIntel: Mejora la aprobación de Javier Milei entre los argentinos

Cayó la recaudación tributaria 8,7% y complica a Nación y provincias

"Juan Verón fue el candidato de Julio Grondona a sucederlo"

Mercado Libre revienta el precio del iPhone 17 Pro y desata la locura por el nuevo Apple