ARIEL VALLEJO
El financista cercano al Chiqui Tapia se presentó en la Justicia y entregó su celular
El titular de Sur Finanzas, cercano al ‘Chiqui’ Tapia, entregó su celular a la justicia en el marco de la investigación por presunta evasión y lavado.
De Vallejo al Chiqui Tapia
Vallejo entregó su celular y el de su madre a la justicia federal de Lomas de Zamora donde se lo investiga por presunta evasión de impuestos y lavado de dinero.
Según precisó el diario Clarín, el secuestro del celular de Vallejo había sido solicitado por la fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona junto con los allanamientos que se hicieron este lunes (1/12) en la sede central de Sur Finanzas, sus sucursales y el club Banfield, y el congelamiento de todas las cuentas bancarias.
Tras esos allanamientos, el financista prefirió colaborar con la Justicia.
Cabe recordar que Vallejo fue denunciado por el Gobierno Nacional por lavado de dinero y evasión por más de $3000 millones.
El Banco Central tiene un sumario abierto contra el empresario y una casa de cambio de la que fue accionista por posible incumplimiento de la norma sobre tenencia de moneda extranjera.
Fuentes cercanas al caso señalaron dijeron que el expediente contra “Centro de Inversiones Concordia” sigue abierto y próximo a ser elevado a la Justicia en lo Penal Económico.
Vallejo está imputado “en el sumario 8130, Expediente N° 180323/23, caratulado ‘Centro de Inversiones Concordia SRL y otros’, en trámite ante la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario", según consta en una denuncia penal que presentó la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que revelaron los periodistas Nicolás Pizzi e Ignacio Grimaldi.
Otra denuncia
Ayer, la Coalición Cívica presentó una denuncia formal que incluyó supuestas pruebas.
Elisa Carrió, junto al dirigente pilarense Matías Yofe y el legislador porteño Facundo Del Gaiso, presentó una denuncia penal para que se investigue una presunta maniobra de lavado de dinero vinculada a una lujosa propiedad en Pilar que, según sospechan, habría sido adquirida mediante intermediarios para ocultar al verdadero beneficiario: el presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia.
