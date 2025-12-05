Eduardo Valdés propone el día de "las víctimas del fentanilo adulterado"

Cada 13 de mayo el Estado deberá realizar actividades oficiales, publicar el Informe Anual de Seguridad Sanitaria elaborado por ANMAT, y realizar jornadas de memoria, prevención y concientización en hospitales y universidades. Cada 13 de mayo el Estado deberá realizar actividades oficiales, publicar el Informe Anual de Seguridad Sanitaria elaborado por ANMAT, y realizar jornadas de memoria, prevención y concientización en hospitales y universidades.

Además, deberá realizarse un acto oficial con familiares de víctimas y autoridades sanitarias.

Fentanilo Fentanilo contaminado origen de una acción para recordar a las víctimas

A su vez, prevé la "actualización de los protocolos de vigilancia, trazabilidad y respuesta ante emergencias sanitarias por medicamentos adulterados. El objetivo final es claro: memoria, control y prevención. Que nunca más una falla del Estado cueste vidas”, concluyó Valdés.

El diputado peronista integró la comisión especial investigadora que presentó el informe final con una batería de 20 recomendaciones de políticas públicas y medidas legislativas para mejorar la trazabilidad de los medicamentos, los controles estatales, alertas sanitarias y la seguridad de los procedimientos.

