ROSARIO. El escándalo por fentanilo contaminado aún sigue dando que hablar. En tanto, este lunes (03/11), la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sesionará al mediodía en la ciudad. El encuentro se desarrollará en la sala de Reuniones del Concejo Municipal donde asistirán legisladores y familiares de víctimas.
FUERA DE BUENOS AIRES
Avanza la causa por fentanilo contaminado: Lunes clave
Ante la mayor crisis sanitaria del país, la comisión investigadora del fentanilo contaminado se reúne en Rosario con familiares de víctimas.
Comisión Investigadora del fentanilo contaminado
La comisión fue creada por unanimidad por la Cámara baja y tiene representación de todas las fuerzas políticas. Hasta el momento ya se desarrollaron varias reuniones que contaron con el testimonio de familiares y aportes técnicos. El objetivo es llegar al 9 de diciembre con un informe final que incluirá propuestas y recomendaciones.
Desde su creación, se viene desarrollando un riguroso trabajo que incluyó testimonios de diferentes organismos técnicos, incluido el Hospital Italiano de La Plata, y una reunión con el juez a cargo de la causa, Ernesto Kreplak quien, en el marco de la investigación, consignó la muerte de 124 personas por el uso de fentanilo contaminado o adulterado.
En tanto, la comisión, que se reúne habitualmente los días martes, tiene previsto convocar para el jueves 13 de noviembre al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y autoridades de la ANMAT.
Testimonios y reclamos
En la sala de reuniones del Palacio Deliberativo rosarino, el órgano que preside la diputada nacional (PS) Mónica Fein, junto a Victoria Tolosa Paz (UXP) y Silvana Giudice (LLA) se abocará a escuchar testimonios de los familiares de víctimas que fallecieron a causa del fármaco adulterado.
Será la primera vez que la comisión investigadora de Diputados se reúna fuera del edificio del Congreso, en la ciudad de Buenos Aires. Vale tener en cuenta que l pedido de las familias de las víctimas no es casual: Rosario es una de las ciudades del país en donde se reportó la mayor cantidad de casos en investigación judicial y las autoridades de la provincia y del municipio son querellantes en la causa.
La exintendenta explicó que en la reunión se escuchará exclusivamente a las familias, aunque el encuentro es abierto y legisladores y concejales ya confirmaron que participarán como oyentes.
En el último encuentro los familiares propusieron, entre otras cuestiones, "una ley exhaustiva de trazabilidad de medicamentos de alto riesgo, que incluye obligatoriamente al fentanilo y opioides sintéticos dentro de un sistema de trazabilidad digital integral; registro individual de cada una de las unidades de producción hasta la administración al paciente; obligar al laboratorio, droguerías y hospitales a informar electrónicamente cada movimiento del medicamento en tiempo real".
Las muertes pudieron evitarse
En el marco de una tragedia sanitaria que continúa haciendo eco, la semana pasada, el Senado de Santa Fe otorgó media sanción a la ley de trazabilidad del medicamento de riesgo, un proyecto impulsado por el senador Ciro Seisas de Unidos.
"Las muertes en Santa Fe por fentanilo contaminado pudieron ser evitadas", remarcó a modo de síntesis el legislador para desarrollar lo relevante de su iniciativa.
Seisas entiende que a los controles que naturalmente le corresponde realizar al gobierno nacional y la ANMAT deberían sumarse otros, a nivel provincial, para proteger las condiciones con que los remedios finalmente llegan a los pacientes.
Por ende, indicó que el texto es en parte resultado de "un pedido que las familias de Rosario" de pacientes afectados por el dramático caso detectado a nivel local, reclamaron en una reciente reunión "con el intendente Pablo Javkin".
"Esperamos que el Congreso de la Nación se haga eco para que también sea ley nacional", manifestó para contar con mayores condiciones de seguridad en este tipo de medicación. Es que hoy ya existen normas de trazabilidad en medicamentos, "pero no obligatoriamente sobre opioides inyectables como el fentanilo", subrayó.
El texto de la norma sancionada por unanimidad en la Cámara alta busca crear un sistema que controle a todos los estupefacientes de uso hospitalarios establecidos por la Ley nacional 17.818 o aquellos que el Ministerio de Salud de Santa Fe determine. La fórmula es "control sobre control" porque el riesgo -como muestra la triste experiencia entre noviembre de 2024 y mayo de 2025- es demasiado alto.
