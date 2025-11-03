Avanza la causa por fentanilo contaminado: Lunes clave

image Presidido por Mónica Fein, el encuentro se realizará con el propósito de generar una "conciencia colectiva" ante la mayor crisis sanitaria del país y avanzar en medidas para mejorar el control y la trazabilidad de los medicamentos.

Será la primera vez que la comisión investigadora de Diputados se reúna fuera del edificio del Congreso, en la ciudad de Buenos Aires. Vale tener en cuenta que l pedido de las familias de las víctimas no es casual: Rosario es una de las ciudades del país en donde se reportó la mayor cantidad de casos en investigación judicial y las autoridades de la provincia y del municipio son querellantes en la causa.

La exintendenta explicó que en la reunión se escuchará exclusivamente a las familias, aunque el encuentro es abierto y legisladores y concejales ya confirmaron que participarán como oyentes.

"Finalmente, deberíamos realizar el informe donde demos cuenta de lo que hicimos y de lo que creemos que hay que hacer hacia adelante para que esta tragedia sanitaria no vuelva a suceder". "Finalmente, deberíamos realizar el informe donde demos cuenta de lo que hicimos y de lo que creemos que hay que hacer hacia adelante para que esta tragedia sanitaria no vuelva a suceder".

En el último encuentro los familiares propusieron, entre otras cuestiones, "una ley exhaustiva de trazabilidad de medicamentos de alto riesgo, que incluye obligatoriamente al fentanilo y opioides sintéticos dentro de un sistema de trazabilidad digital integral; registro individual de cada una de las unidades de producción hasta la administración al paciente; obligar al laboratorio, droguerías y hospitales a informar electrónicamente cada movimiento del medicamento en tiempo real".

Las muertes pudieron evitarse

En el marco de una tragedia sanitaria que continúa haciendo eco, la semana pasada, el Senado de Santa Fe otorgó media sanción a la ley de trazabilidad del medicamento de riesgo, un proyecto impulsado por el senador Ciro Seisas de Unidos.

"Las muertes en Santa Fe por fentanilo contaminado pudieron ser evitadas", remarcó a modo de síntesis el legislador para desarrollar lo relevante de su iniciativa.

image La iniciativa, impulsada por Ciro Seisas, que ahora pasó a Diputados dispone que cada ampolla tenga un seguimiento individual, es decir, una trazabilidad unitaria con un código único.

Seisas entiende que a los controles que naturalmente le corresponde realizar al gobierno nacional y la ANMAT deberían sumarse otros, a nivel provincial, para proteger las condiciones con que los remedios finalmente llegan a los pacientes.

Por ende, indicó que el texto es en parte resultado de "un pedido que las familias de Rosario" de pacientes afectados por el dramático caso detectado a nivel local, reclamaron en una reciente reunión "con el intendente Pablo Javkin".

"Esperamos que el Congreso de la Nación se haga eco para que también sea ley nacional", manifestó para contar con mayores condiciones de seguridad en este tipo de medicación. Es que hoy ya existen normas de trazabilidad en medicamentos, "pero no obligatoriamente sobre opioides inyectables como el fentanilo", subrayó.

El texto de la norma sancionada por unanimidad en la Cámara alta busca crear un sistema que controle a todos los estupefacientes de uso hospitalarios establecidos por la Ley nacional 17.818 o aquellos que el Ministerio de Salud de Santa Fe determine. La fórmula es "control sobre control" porque el riesgo -como muestra la triste experiencia entre noviembre de 2024 y mayo de 2025- es demasiado alto.

