Era titular en Racing y confirmó que se va para jugar en México

Tanto desde el cuerpo técnico como desde el lado del jugador entendieron que lo mejor era cerrar un ciclo y es por eso que Almendra definió su salida a México en lo que será su primera experiencia fuera del país teniendo en cuenta que previo a Racing jugó en Boca. Ahora La Academia se mueve para cerrar la llegada de Matko Miljevic como su reemplazo.

Más en GOLAZO 24

Se fue mal de Boca y empezó un plan para jugar en River

En Talleres de Andrés Fassi podrían hacer estallar a River Plate

Sorpresa absoluta por la decisión que tomó Enzo Pérez en su carrera

Boca Juniors busca sacudir el mercado y va por una figura de Racing Club