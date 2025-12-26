Racing terminó el 2025 con la decepción de no haber podido conquistar el Torneo Clausura y ahora comenzó un plan para reformular el plantel de cara al 2026. En medio de los nombres que suenan para llegar se confirmó que un titular pega el portazo para irse a jugar a México, lo que será su primera experiencia fuera del país.
PUNTO FINAL
Era titular en Racing y confirmó que se va para jugar en México
Antes de que termine el 2025 se terminó de cerrar una salida más que significativa para el Racing de Gustavo Costas.
En Racing quedó una sensación ambigua ya que, si bien el equipo compitió hasta el final en el Torneo Clausura eliminando a Boca y River en el camino y también lucho en la Copa Libertadores, la nafta no alcanzó para llegar más lejos y gritar campeón. Ahora llega un 2026 donde Diego Milito y Gustavo Costas coinciden en que es momento de renovar el plantel.
Hay jugadores que suenan para llegar, como por ejemplo Matko Miljevic y Milton Giménez, pero lo que ya está confirmado es que hay un titular que deja Racing para mudarse a México. Se trata de Agustín Almendra, volante creativo de La Academia que ya tiene todo listo para convertirse en nuevo refuerzo del Necaxa.
“Agustín Almendra es nuevo refuerzo de Necaxa. El club le compró el pase a Racing y firmará por 4 años”, informó el periodista César Luis Merlo, especialista en el mercado de pases de futbolistas sobre todo en Argentina y México. La operación se habría concretado en un monto cercano a los 3 millones de dólares netos para La Academia.
Almendra, de mayor a menor en Racing
Agustín Almendra tuvo su mejor momento en Racing durante el 2024, siendo clave en el equipo que conquistó la Copa Sudamericana, pero en este 2025 comenzó a mermar mucho su nivel. De hecho, hubo varios encuentros donde Gustavo Costas lo terminó dejando en el banco de suplentes sobre todo por el bajo rendimiento físico que evidenció el jugador.
Tanto desde el cuerpo técnico como desde el lado del jugador entendieron que lo mejor era cerrar un ciclo y es por eso que Almendra definió su salida a México en lo que será su primera experiencia fuera del país teniendo en cuenta que previo a Racing jugó en Boca. Ahora La Academia se mueve para cerrar la llegada de Matko Miljevic como su reemplazo.
