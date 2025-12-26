Boca Juniors busca sacudir el mercado y va por una figura de Racing Club

image

De todos modos, todo hace indicar que su salida del club de Avellaneda sería muy compleja y solo podría concretarse mediante la cláusula de rescisión, fijada en 15 millones de euros.

Por otra parte, y tal como señaló Data Racing, Gustavo Costas estaría interesado en sumar a Milton Giménez. En esa misma línea, el periodista Augusto César afirmó: “De los tres nueve, por el que más se está moviendo el mercado de pases es Milton Giménez. No quiere decir que se vaya, pero hay ofertas por él”.

Boca, Racing y el 2026

El 2025 fue muy distinto para Boca Juniors y Racing Club. Mientras el Xeneize no logró superar la fase 2 de la Copa Libertadores, la Academia alcanzó las semifinales del certamen y quedó a las puertas de disputar la final.

El equipo dirigido por Gustavo Costas consiguió además la Recopa Sudamericana y llegó a la gran final del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Sin embargo, no pudo clasificarse a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, algo que sí logró Boca.

Con el correr de las horas, comenzarán a surgir novedades en el mercado de pases. El Xeneize tendría encaminada la incorporación de Marino Hinestroza en las próximas horas, mientras que en Racing hay varios jugadores pretendidos, aunque por el momento no existe claridad respecto a posibles avances.

Por el lado del club de la Ribera, aún se mantiene la expectativa de lo que pueda pasar con Claudio Úbeda, aunque todo hace indicar que continuará al mando de la primera de Boca.

