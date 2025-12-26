Boca Juniors y Racing Club ya piensan en la temporada 2026 y buscan reforzarse de la mejor manera. En las últimas horas trascendió que el Xeneize está tras los pasos de una de las figuras del club de Avellaneda, mientras que la Academia tendría en la mira a un jugador titular del conjunto de la Ribera.
¿TRUEQUE?
Boca Juniors busca sacudir el mercado y va por una figura de Racing Club
Boca Juniors pretende un jugador que es figura de Racing Club y la Academia de Gustavo Costas quiere un titular del Xeneize.
Boca disputará la Copa Libertadores el próximo año, mientras que Racing jugará la Copa Sudamericana, tras no haber podido consagrarse en la final del Torneo Clausura.
Boca y Racing se quieren sacar jugadores titulares
Racing Club ha contado con varios jugadores fundamentales en la estructura del equipo dirigido por Gustavo Costas. Si bien Adrián “Maravilla” Martínez y Santiago Sosa aparecen como las principales figuras, otros futbolistas también han sido claves para la obtención de buenos resultados.
Uno de los que mejor rendimiento ha mostrado en la Academia es el lateral izquierdo Gabriel Rojas, ex San Lorenzo. En las últimas horas, el medio partidario Data Racing informó que Boca Juniors está tras los pasos del defensor.
Según detallaron y citando a TyC Sports, desde la dirigencia del Xeneize, mientras aguardan un posible contacto por Milton Giménez, evalúan consultar a Racing por la posibilidad de incorporar a Rojas.
De todos modos, todo hace indicar que su salida del club de Avellaneda sería muy compleja y solo podría concretarse mediante la cláusula de rescisión, fijada en 15 millones de euros.
Por otra parte, y tal como señaló Data Racing, Gustavo Costas estaría interesado en sumar a Milton Giménez. En esa misma línea, el periodista Augusto César afirmó: “De los tres nueve, por el que más se está moviendo el mercado de pases es Milton Giménez. No quiere decir que se vaya, pero hay ofertas por él”.
Boca, Racing y el 2026
El 2025 fue muy distinto para Boca Juniors y Racing Club. Mientras el Xeneize no logró superar la fase 2 de la Copa Libertadores, la Academia alcanzó las semifinales del certamen y quedó a las puertas de disputar la final.
El equipo dirigido por Gustavo Costas consiguió además la Recopa Sudamericana y llegó a la gran final del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Sin embargo, no pudo clasificarse a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, algo que sí logró Boca.
Con el correr de las horas, comenzarán a surgir novedades en el mercado de pases. El Xeneize tendría encaminada la incorporación de Marino Hinestroza en las próximas horas, mientras que en Racing hay varios jugadores pretendidos, aunque por el momento no existe claridad respecto a posibles avances.
Por el lado del club de la Ribera, aún se mantiene la expectativa de lo que pueda pasar con Claudio Úbeda, aunque todo hace indicar que continuará al mando de la primera de Boca.
+ EN GOLAZO 24
Buscan al nuevo Juanfer Quintero para Racing: los dos 10 que fueron ofrecidos
Dani Alves compra un club para volver a jugar: el inesperado destino elegido