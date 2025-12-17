Marcelo Gallardo busca romper todo en River y va por un ex Boca Juniors

También surgieron otros nombres en el radar del club de Núñez, aunque fueron descartados rápidamente, en la mayoría de los casos debido a las condiciones impuestas por sus respectivos clubes.

Claudio Echeverri y Luciano Gondou, por ejemplo, eran dos de los jugadores que pretendía Gallardo, pero las negociaciones no pudieron avanzar por la postura del Manchester City y el Zenit, respectivamente.

La idea de River es apostar principalmente por incorporaciones a préstamo y evitar realizar grandes inversiones por los pases, algo que sí ocurrió en mercados anteriores.

image

En las últimas horas, además, comenzó a sonar el nombre de un futbolista que actualmente juega en Estudiantes de La Plata y que tiene un pasado absolutamente reciente en Boca Juniors.

¿Marcelo Gallardo pretende un ex Boca?

Poco a poco, algunas de las negociaciones encabezadas por Foster Gillett comienzan a tener consecuencias en Estudiantes de La Plata, flamante campeón del Torneo Clausura del fútbol argentino.

Uno de los futbolistas en los que el empresario estadounidense tuvo mayor injerencia es Cristian Medina.

Según informó el periodista Adrián Sánchez, de Cuidemos el Fútbol (AZZ), Marcelo Gallardo pretende quedarse con el exjugador de Boca Juniors, sabiendo que en 2026 no continuará en el conjunto platense.

De acuerdo con Sánchez: “Medina quedaría con el pase en su poder. Obviamente hay un acuerdo con Foster Gillett. A mí lo que me contaron es que River buscaría incorporarlo a préstamo, con opción de una futura compra”.

image

Cabe remarcar que el periodista no cubre el día a día del Millonario, aunque sí está vinculado a la actualidad de Boca Juniors.

Por su parte, Renzo Pantich, quien sigue de cerca la actualidad del club de Núñez, aseguró: “Por Medina no hay nada y lo más probable es que continúe su carrera en el exterior”.

Habrá que estar atentos a la evolución de esta situación. En caso de concretarse, la llegada del exjugador del Xeneize a River podría convertirse en uno de los grandes bombazos del mercado de pases, aunque por el momento el tema parece estar frío.

