Hashtags más populares en la historia de Instagram, TikTok y LinkedIn

En cuanto a la relevancia del contenido visual, la fotografía sigue siendo un pilar central en la plataforma, con hashtags como #photography y #photooftheday manteniendo una fuerte presencia.

El impacto del turismo y el lifestyle también es evidente, con #travel (764.6M) y #explore (702.2M) como etiquetas clave para los viajeros y creadores de contenido que buscan compartir experiencias. La gastronomía no se queda atrás, con #food (536.9M) consolidándose como un tema de alto interés.

Por último, la cultura digital y la participación están representadas por etiquetas como #tbt (589.8M) (Throwback Thursday), #instalike (574.7M) y #repost (570.2M), que sugieren una tendencia a reciclar y compartir contenido de forma interactiva. Asimismo, el crecimiento de cuentas sigue siendo una prioridad para muchos usuarios, como lo demuestran #followme (556.0M) y #follow (748.1M), utilizadas estratégicamente para fomentar el engagement."

H ashtags más populares en TikTok

Si tenemos en cuenta todos los contenidos publicados a lo largo de la historia de TikTok, podemos descubrir los hashtags que han sido utilizados más veces.

#capcut – 7.200 millones de publicaciones

– 7.200 millones de publicaciones #fyp – 6.080 millones de publicaciones

– 6.080 millones de publicaciones #foryou – 4.080 millones de publicaciones

– 4.080 millones de publicaciones #foryoupage – 3.280 millones de publicaciones

– 3.280 millones de publicaciones #duet – 3.200 millones de publicaciones

– 3.200 millones de publicaciones #fy – 2.700 millones de publicaciones

– 2.700 millones de publicaciones #viral – 1.600 millones de publicaciones

– 1.600 millones de publicaciones #tiktok – 1.600 millones de publicaciones

– 1.600 millones de publicaciones #trending – 1.100 millones de publicaciones

– 1.100 millones de publicaciones #fypxviral – 999,9 millones de publicaciones

– 999,9 millones de publicaciones #comedy – 914,4 millones de publicaciones

– 914,4 millones de publicaciones #parati – 907,5 millones de publicaciones

– 907,5 millones de publicaciones #viralvideo – 868,8 millones de publicaciones

– 868,8 millones de publicaciones #pek – 644,1 millones de publicaciones

– 644,1 millones de publicaciones #fy – 590,6 millones de publicaciones

"Los hashtags más utilizados en publicaciones de TikTok reflejan las tendencias y dinámicas clave de la plataforma. Como ves, #Capcut lidera la lista con 7.200 millones de publicaciones, lo que muestra la gran popularidad de esta herramienta de edición dentro de la comunidad de creadores.

El hashtag #Foryoupage refuerza la importancia de la viralidad en la plataforma, al igual que #viral y #trending, que siguen siendo esenciales para los creadores que buscan maximizar su alcance. Destaca también el crecimiento de #Duet , lo que sugiere que los formatos colaborativos siguen siendo una estrategia clave en la plataforma.

En cuanto al contenido, #Comedy y #Viralvideo muestran que los usuarios de TikTok siguen priorizando el entretenimiento y el humor. También llama la atención la presencia de #Parati el equivalente en español de #ForYou, lo que refleja la fuerte base de usuarios hispanohablantes en la plataforma.

En general, la lista de hashtags más usados confirma que TikTok sigue siendo una plataforma donde la viralidad, la creatividad y el entretenimiento dominan, con un crecimiento notable en herramientas de edición, colaboraciones y contenido humorístico."

Hashtags más populares en LinkedIn

En cuanto a LinkedIn, no hay un listado similar a los anteriores, con el número de veces que se han usado, pero es posible establecer cuáles son los hashtags más seguidos en la red social:

#india 66.8M

#innovation 38.3M

#management 35.1M

#humanresources 32.0M

#digitalmarketing 27.9M

#technology 26.1M

#creativity 24.8M

#future 24.4M

#futurism 23.1M

#entrepreneurship 22.4M

#careers 22.2M

#markets 21.9M

#startups 20.9M

#marketing 20.1M

#socialmedia 19.4M

"#India lidera la lista con 66.8 millones de seguidores, subrayando la gran presencia de profesionales y empresas indias en LinkedIn. #Innovation y #Management siguen en el podio, mientras que #DigitalMarketing mantiene una posición fuerte con casi 28 millones de seguidores, reflejando el crecimiento del marketing digital en la plataforma.

Por otro lado, la tecnología y el futuro son temas recurrentes en los contenidos de esta red social, con hashtags como #technology, #future y #futurism, lo que demuestra el interés en la transformación digital y las tendencias emergentes. Además, el emprendimiento sigue siendo un pilar en LinkedIn, con #entrepreneurship y #startups acumulando una gran cantidad de seguidores.

Asimismo, la gestión del talento y las oportunidades laborales tienen un peso significativo, con #humanresources y #careers en posiciones destacadas. Finalmente, el crecimiento de #socialmedia con 19.4 millones de seguidores sugiere que LinkedIn está reconociendo cada vez más el papel de las redes sociales en el ámbito profesional."

