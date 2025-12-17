Este parque acuático está ubicado en Buenos Aires y es uno de los más frecuentados por el turismo en vacaciones de verano. Tiene piletas gigantes, toboganes de varios metros y un predio ideal para ir con los más chicos. Es imperdible.
Furor por el parque acuático de Buenos Aires que todos visitan
Si querés vivir el verano de una manera distinta y en un lugar en donde es imposible no divertirse, entonces no dudes en visitar este parque acuático que es furor. El mismo es ideal para las vacaciones y hacer algo diferente.
El parque acuático bomba de Buenos Aires
Este parque se llama Poseidón y queda en Santa Teresita, en la Costa Atlántica de Buenos Aires. Es de los más frecuentados por los turistas y tiene muchísimas reseñas positivas de aquellos que lo visitaron.
El mismo se ubica a unas 20 cuadras de la playa, lo cual lo hace ideal para ir en verano y pasar una temporada llena de sol y diversión. Tiene toboganes gigantes y piletas ideales para los más chicos.
El valor de las entradas para menores de 3 a 10 años es de $25.500, mayores (a partir de 11 años) $30.320 y mayores de 65 años 25.500. Los menores de 3 años y personas con CUD tienen ingreso sin cargo.
