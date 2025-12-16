Fantino: "quieren cerrar Carnaval"; Piumato y Tetaz como Mauro y Samid; la chilena de Montiel

1-Alejandro Fantino olvida a Milei y denuncia censura
El periodista se mostró sorprendido por el allanamiento que sufrió el medio de comunicación.
Fantino, a pesar de defender a Milei, reconoció que quieren cerrar Carnaval Stream; Julio Piumato y Tetaz separados por Sehinkman; chilena premiada de Montiel.
Aseguró que nunca le había ocurrido algo similar en más de 30 años de carrera profesional.
Fantino espera el apoyo de ADEPA, FOPEA y de sus colegas periodistas para impedir lo que considera un acto de censura contra la señal.
El periodista Diego Sehinkman, conductor de TN y psicólogo, no pudo contener la discusión entre el sindicalista del gremio de los judiciales y el exdiputado nacional.
El episodio ocurrió en “Solo una vuelta más”, donde el debate por la reforma laboral empezó a calentarse fuerte.
Todo indica que en el recinto las posiciones serán todavía más antagónicas y el clima, mucho más encendido.
Se trata del "Puskás" otorgado al mejor gol del año.
La inolvidable chilena desde afuera del área la marcó en un partido frente a Independiente Rivadavia de Mendoza.
Con este logro, Montiel se convierte en el tercer argentino en conseguir el galardón, después de Erik Lamela y Alejandro Garnacho.