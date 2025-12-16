Fantino: "quieren cerrar Carnaval"; Piumato y Tetaz como Mauro y Samid; la chilena de Montiel

Todo indica que en el recinto las posiciones serán todavía más antagónicas y el clima, mucho más encendido.

3-Santiago Montiel obtuvo el premio que nunca ganó Lionel Messi

Se trata del "Puskás" otorgado al mejor gol del año.

La inolvidable chilena desde afuera del área la marcó en un partido frente a Independiente Rivadavia de Mendoza.

Con este logro, Montiel se convierte en el tercer argentino en conseguir el galardón, después de Erik Lamela y Alejandro Garnacho.