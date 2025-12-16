urgente24
ACTUALIDAD Alejandro Fantino > Milei > TN

RESUMEN AUDIOVISUAL 16/12

Fantino: "quieren cerrar Carnaval"; Piumato y Tetaz como Mauro y Samid; la chilena de Montiel

Fantino, a pesar de defender a Milei, reconoció que quieren cerrar Carnaval Stream; Julio Piumato y Tetaz separados por Sehinkman; chilena premiada de Montiel.

16 de diciembre de 2025 - 19:56
Alejandro&nbsp; Fantino

Alejandro  Fantino

1-Alejandro Fantino olvida a Milei y denuncia censura

El periodista se mostró sorprendido por el allanamiento que sufrió el medio de comunicación.

Aseguró que nunca le había ocurrido algo similar en más de 30 años de carrera profesional.

Fantino espera el apoyo de ADEPA, FOPEA y de sus colegas periodistas para impedir lo que considera un acto de censura contra la señal.

Seguir leyendo

Embed - Fantino denuncia censura y pide respaldo del periodismo

2-Cruce caliente en TN entre Piumato y Tetaz por la reforma laboral

El periodista Diego Sehinkman, conductor de TN y psicólogo, no pudo contener la discusión entre el sindicalista del gremio de los judiciales y el exdiputado nacional.

El episodio ocurrió en “Solo una vuelta más”, donde el debate por la reforma laboral empezó a calentarse fuerte.

Todo indica que en el recinto las posiciones serán todavía más antagónicas y el clima, mucho más encendido.

Embed - Cruce caliente en TN: la reforma laboral sube la temperatura

3-Santiago Montiel obtuvo el premio que nunca ganó Lionel Messi

Se trata del "Puskás" otorgado al mejor gol del año.

La inolvidable chilena desde afuera del área la marcó en un partido frente a Independiente Rivadavia de Mendoza.

Con este logro, Montiel se convierte en el tercer argentino en conseguir el galardón, después de Erik Lamela y Alejandro Garnacho.

Embed - Montiel hace historia y se queda con el Puskás

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES