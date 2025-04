LinkedIn, IA y los 1.000 millones de 'conejos de India' de Microsoft

reid hoffman.webp Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn.

¡Felicita a LinkedIn por su aniversario! El mes que viene, la red social favorita del mundo empresarial cumple 22 años. Los 1.100 millones de usuarios de LinkedIn —un año más que Facebook— podrán celebrar 2 décadas de alardes humildes, frases motivadoras y felicitaciones automáticas de conocidos olvidados. Microsoft, su propietario, puede, mientras tanto, celebrar una astuta adquisición. Desde que el gigante tecnológico compró LinkedIn hace 8 años por US$ 26.000 millones, los ingresos anuales de la plataforma han crecido de US$ 3.000 millones a US$ 17.000 millones.