Cartelización: Grandes abusan de chicos y Gobierno finge demencia

Ambos holdings están bloqueados en buena medida por las grandes bocas de expendio por pedido de competidores que monopolizan buena parte de las góndolas.

De esta forma, las ganancias son anormalmente elevadas si las medimos en términos globales.

En algunas escuelas y universidades de economía se habla del “dilema del prisionero”: una empresa que participa de un oligopolio puede aumentar sus precios conjeturando que sus competidores se alinearan ya que de no hacerlo perderían dinero porque no estarían seguros de incrementar su participación de mercado.

Vamos Manaos, el grito de guerra para quitarle mercado a Coca-Cola. Manaos quiso quedarse con el mercado de las gaseosas a nivel de Argentina, pero no la pasó bien

Manaos, una de las bebidas gaseosas que ya no se vende en las cadenas

El dueño de la firma, Orlando Canido, debe agudizar su ingenio para sostener un plantel de cientos de empleados ya que los grandes supermercados no les compran el producto, a pesar de ser de buena calidad y más barato que los refrescos de marcas internacionales.

Basta con recorrer las góndolas de los grandes jugadores para darse cuenta que ya no se comercializa una bebida fabricada en el conurbano profundo: Laferrere, La Matanza.

Ni la Ley de góndolas pudo lograr que Manaos con más de dos décadas de historia fuera aceptada por los líderes.

Canido denunció que las condiciones que le exigían para darle lugar en las estanterías que: “si acepto sus condiciones que me imponen me fundo. En tres meses presento convocatoria y emboqué a todos mis proveedores, jodí a todos mis empleados. Yo no entro en esa, no les vendo y se terminó…Que se vayan a hacer negocios a sus países de origen, listo”.

Las cadenas de supermercados más reconocidas se alinearon y por ello solamente los locales pequeños y los autoservicios chinos comercializan un producto capaz de pelear de igual a igual con las marcas mundialmente famosas.

Víctor Fera, de Maxiconsumo/Marolio Víctor Fera, tuvo que armar su propia cadena de distribución de alimentos para mayoristas

El pecado de vender barato

Un ejemplo similar vive el dueño de Molto, Marolio y Maxiconsumo debido a la cartelización cadenas que se han puesto de acuerdo para no vender sus productos porque son demasiado baratos.

El titular de las marcas, Víctor Fera, dueño de 30 supermercados mayoristas en todo el país y cuatro fábricas de alimentos con 2.000 empleados es responsable también de unas 15 fábricas tercerizadas que producen con otros 5.000 trabajadores en planta permanente.

Acusó a los dueños de las bocas de expendio de haber hecho convenios con grandes alimenticias nacionales y trasnacionales para no dejar entrar a sus góndolas productos económicos.

Un ejemplo concreto grafica de la mejor manera lo que ocurre.

Un día lluvioso en Buenos Aires, un conductor radial matutino dijo al aire “qué feo que está el clima pero es una jornada hermosa para comer fideos”.

Al mediodía, quien lo reemplazó en los micrófonos tuvo la misma frase. “está para paraguas y piloto pero también lindo para unos tallarines”.

Por la noche, un tercer periodista repitió la idea: “frío, llovizna, pero todo se arregla con un buen plato de pastas”.

Sorprendido por tanta “coincidencia editorial”, el gerente comercial de la emisora hizo una llamada grupal y les dijo:

“No voy a tomar medidas, pero ustedes me tienen que contar qué es esta estupidez sobre que todos quieren comer tallarines el mismo día”.

Descubiertos, los comunicadores reconocieron que una firma dominante los “incentivaba” porque sabía que 4 de cada 5 paquetes vendidos terminaría siendo propia.

Resumiendo, los oligopolios son la regla y no la excepción en el juego de la oferta y la demanda de Argentina.

Supermercado.jpg El partido por la oferta se juega en las góndolas de los supermercados

Veamos algunos ejemplos:

-el 75% del azúcar consumido en el país lo produce Ledesma.

-el 78% de los productos enlatados, Arcor.

-En gaseosas, Coca Cola y Pepsi se reparten el 87% de las vendidas.

- En aceites, solamente tres empresas concentran el 90% de la facturación: Aceitera General Deheza, Molinos Cañuelas y Molinos Río de la Plata.

-En caldos, desodorantes y jabón en polvo entre el 80 y el 90 % queda para Unilever, una multinacional británica.

-En cervezas: Quilmes y CCU (Iguana y Norte) suman más del 90% de la facturación.

-En cremas dentales, Colgate-Palmolive concentra el 85%.

-En embutidos, el líder es Swift con más del 80% de las ventas.

-En fideos, Molinos Rio de la Plata tiene el 80 % con cinco marcas: Manera, Mattarazzo, Luchetti, Don Vicente y Favorita.

-En carnes, 10 grandes frigoríficos concentran la mitad de las exportaciones. Gorina, Minerva, Arre Beef, Compañía Bernal, Compañía Central Pampeana (China), Friar (Vicentin), Marfrig, Exportadora de la Patagonia (Grupo Anónima, Marcos Peña Braun), Coto, Quickfood (Brasileña).

-En harinas: Molinos de la Plata y Molinos Cañuelas detenta el 82%.

-En jugos en polvo, Arcor y Mondelez, venden casi el 100%.

-En mayonesas, General Deheza y Unilever concentran el 98%.

-En mermeladas, Arcor posee el 70 % de las preferencias.

- En materia de pañales, el 95 % de la comercialización la realizan Kimberley Clark y Procter and Gamble.

-En repelentes, Johnson y Johnson vende el 90%.

-En telefonía celular: Movistar, Personal, Claro cubren casi la totalidad del espectro nacional.

-En naftas: YPF, Shell, Axion y Puma son los grandes jugadores.

-En supermercados: Carrefour, Wall Mart, Día, Coto, La Anónima y el grupo Cencosud manejan el 70%. Los chinos cartelizan también sus compras para mejorar precios y manejan el 25 % de la venta minorista.

-En internet y tv por cable, el Grupo Clarín tiene más de 4 millones de abonados

-En aceros y laminados existe un cuasi monopolio de Grupo Techint

-En cemento, 3 firmas controlan el 96%: Loma Negra, Minetti y Avellaneda

-En Aluminio, Aluar es un monopolio

-En polietileno: PBB Pilsur tiene el 93% del mercado

-En panificación industrial: Bimbo y Fargo, ya fusionadas, concentran el 80%

-En galletitas saladas: dos compañías manejan el 77 % , Kraft el 41% y Danone y Arcor el 36%.

-En galletitas dulces: Arcor, Bagley y la multinacional Kraft-Mondelez, detentan el 60%.