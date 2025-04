PRO & LLA: "El equipo por arriba de los candidatos" pero Milei y Macri hacen lo contrario

Lo ven desdibujado a Manuel y por eso muy posiblemente no se hagan presentes en el tradicional debate que se hace antes de cada uno de los comicios porteños en “A Dos Voces” (TN). La campaña de Adorni se reduce a una serie de cruces y chicanas con los periodistas dentro y fuera de la Casa Rosada. El conocimiento integral de la gigantesca Buenos Aires no parece ser su fuerte. Lo ven desdibujado a Manuel y por eso muy posiblemente no se hagan presentes en el tradicional debate que se hace antes de cada uno de los comicios porteños en “A Dos Voces” (TN). La campaña de Adorni se reduce a una serie de cruces y chicanas con los periodistas dentro y fuera de la Casa Rosada. El conocimiento integral de la gigantesca Buenos Aires no parece ser su fuerte.

Las lecciones que dejó la provincia de Santa Fe

Karina Milei pensó que con la “pureza violeta” de La Libertad Avanza alcanzaba para ganar en la “invencible”.

Sin embargo, se vieron sorprendidos al ver que Amalia Granata, sin ningún aparato partidario, sacaba casi tantos votos como el aspirante patrocinado desde la Casa Rosada.

amalia granata.jpeg La sombra de Amalia Granata se proyecta sobre CABA con Ramiro Marra

En Balcarce 50 suelen “comprar lo que venden” y le dieron entidad a las dibujadas encuestas sabiendo que Amalia no estaba en condiciones de comprar los servicios de ninguna consultora.

El asesor estrella Santiago Caputo, vértice del triángulo de hierro, intentó un acercamiento con la ex modelo a través de Leonardo Squarzon, pareja de la diputada provincial.

Sin embargo, las decisiones finales quedaron a cargo de Karina Milei y Lule Menem quien pobló las listas con candidatos propios y ungió como cabeza Nicolás Mayoraz. Se trata de un dirigente con alto grado de desconocimiento para el electorado local.

Karina confió en la tracción del sello que ella misma armó y se equivocó.

Ramiro Marra A un mes de los comicios porteños, Ramiro Marra mide entre 7 y 10 puntos

¿Pasará lo mismo con el candidato de la Ucedé Ramiro Marra quien, a pesar de no contar con grandes estructuras, podría quedarse con una importante porción del electorado porteño como pasó con al ex modelo?

La fragmentación del oficialismo libertario complica a Adorni: no logra concentrar a todo el espacio de extrema derecha porque Marra le saca entre 7 y 10 puntos. Se convirtió en un complicado factor de dispersión.

Macri no habla de Buenos Aires sino de precios

En un intento por nacionalizar la campaña de la ciudad y apuntalar a sus candidatos, Mauricio ataca al presidente por su supuesta incapacidad para controlar los precios.

Macri y Lospennato entran a negocios y se colocan detrás del mostrador. Ya no hacen timbreos, ahora van a medir la crisis en la trinchera de la venta minorista.

image.png Macri cambió los timbreos por las compras minoristas

Sus mensajes son claros y apuntan directo a un Gobierno nacional que sigue negando que haya existido una devaluación.

La decisión del PRO es disparar contra la economía de la Casa Rosada en un esfuerzo por desplazar a Leandro Santoro del rol de “real opositor”.

En el interior de Argentina está la “cancha inclinada”.

LLA no gobierna ninguna de las 24 provincias y tampoco hace lo propio el alguna ciudad relevante.

Esto es un problema ya que está demostrado que en el interior profundo del país (fuera de la región centro de Mendoza, Córdoba y Santa Fe) los candidatos oficialistas son fuertes porque concentran la atención mediática local y disponen de mayor cantidad de recursos que aquellos que compiten desde la oposición.

Este fenómeno es un enorme bonus electoral del que gozan los candidatos oficialistas.

Gobernadores 2P.jpg 24 gobernadores de Argentina: todos varones y ninguno de LLA

Sin dudas, competir desde el llano en esa Argentina con menor proporción de "masa crítica" y opinión pública poco determinante no es tarea fácil: se van a enfrentar a la llamada "cancha inclinada". En ese sentido, los estados sub nacionales de San Luis, Salta, Jujuy y Misiones pueden traerle malas noticias a los libertarios a lo largo del próximo mes de mayo.

Los frenos y contrapesos suelen “brillar por su ausencia” en las regiones del interior más alejadas del gran puerto.

