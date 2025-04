Un plan para reconstruir popularidad

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1912871292035911695&partner=&hide_thread=false Molinos retrotrajo toda la suba de precios. Buena reacción. Y sobre todo, gran gestión de los supermercados, cuidando a sus clientes. https://t.co/e8rvhuy0sF — totocaputo (@LuisCaputoAR) April 17, 2025

Consumo

La posición de los supermercados tiene una explicación simple: el consumo masivo continúa en declive, incluso comparado con los magros números del año pasado. De acuerdo al último estudio de la consultora Scentia, las ventas de los supermercados y los autoservicios registraron en marzo una retracción del 5,4% interanual. Aunque declinante en relación a los meses previos, la baja causó especial impacto dado que se compara contra la caída de marzo de 2024, que había sido del 7,4% tras el fogonazo inflacionario que mermó el poder de compra de los salarios. Un año después el consumo no se recupera.

scentia-consumo.jpg El consumo en supermercados acumuló 15 meses de saldo negativo, según el reporte de Scentia.

En abril y mayo el sesgo difícilmente cambie con una inflación que incluirá el componente devaluatorio. Para este mes, los pronósticos ubican el IPC de mínima en un nivel similar al del mes previo con un impacto mayor en el que viene, cuando los precios podrían superar el 4,5% en promedio. El ajuste inicial del dólar también puso a los gremios en alerta ante la pérdida de poder adquisitivo que podría tener como efecto el nuevo esquema cambiario. Piden reabrir paritarias cuando en el Gobierno insisten en que los salarios le están ganando a la inflación y se resisten a homologar acuerdos salariales que desafíen una pauta que ronda el 1,5% mensual.

El 3,7% de la inflación de marzo coronó un primer trimestre negativo para los salarios reales que, de acuerdo un informe de Fundación Capital, de Martín Redrado, promediaron una erosión del 3%. En tanto que un relevamiento de la CTA Autónoma estima en casi un 7% la pérdida del salario real entre enero y el mes pasado.

Batalla cultural

El poder de compra será una variable insoslayable en la campaña electoral venidera. De ahí que volver a mostrar un sesgo a la baja de la inflación se tornará el objetivo primordial de Javier Milei máxime cuando su “batalla cultural” no resultaría a priori un factor movilizador del voto. Según una encuesta de las consultoras Alaska y Trespuntozero, el 55% de los consultados responde que el Gobierno debe enfocarse en la cuestión económica y sólo un poco más del 3% cree que la “batalla cultural”, entendida como un conjunto de políticas anti-progresistas y de reducción del Estado, debe ser un tema prioritario. 40%, sin embargo, cree que el Ejecutivo debería atender ambas cuestiones.

Aún así los principales puntos de ese cambio cultural que el Presidente impulsa no encuentran una convalidación mayoritaria de los consultados en la encuesta:

La prédica oficial anti-estatal se topa con el crecimiento de casi 10 puntos (hasta el 62,2%) de quienes creen que el Estado debe "tener un papel más activo en la economía".

La prohibición del aborto perdió 6 puntos porcentuales de adeptos y quienes lo rechazan crecieron 3.

De la misma forma crecieron 11 puntos quienes tienen una mirada positiva sobre la contribución del feminismo y se desplomaron 13 puntos lo que tienen una percepción negativa sobre el tema.

Casi el 60% de los consultados cree que hay que aumentarles los impuestos a los que más tienen, 13 puntos más que en la medición previa.

Un dato adicional: Milei fue incluido en la última edición de las 100 personalidades más influyentes de la revista Time. Pero no es el único argentino: también fue reconocida la bióloga Sandra Díaz, docente de la Universidad de Córdoba. La inclusión de Díaz también sugiere un golpe a la “batalla cultural” libertaria, ya que la científica es investigadora del Conicet que Milei detesta y se ha enfocado a estudiar el impacto en el medio ambiente del cambio climático que el Presidente niega.

Al fondo de la banda

Para volver a la senda de la desinflación que le ha sido políticamente redituable, Milei se propone llevar el dólar hasta el fondo de la banda cambiaria autorizada por el FMI, que hoy está en los $1.000 (se actualizará hacia abajo al 1% mensual). El Presidente confirmó esta estrategia durante una inexplicable charla de casi 5 horas con Alejandro Fantino. También anticipó -y ratificó luego en un tuit- que aunque puede hacerlo para comprar reservas dentro de la banda, el BCRA no intervendrá para defender el precio hasta que este llegue al mínimo o a su máximo, fijado en $1.400, con la misma actualización mensual, aunque hacia arriba. Al mismo tiempo, desde Casa Rosada dejan trascender que no es un interés engrosar las reservas del Central.

Pero dejar que el tipo de cambio se aprecie conlleva el riesgo de que alcance un valor no competitivo para los exportadores. Sin ir más lejos, el dólar mayorista cerró la semana corta apenas por arriba de la modalidad ‘blend’ destinada a los exportadores y cuya última cotización antes del desarme por la apertura del cepo fue de $1.130. Economistas como Guillermo Mondino y Orlando Ferreres advirtieron que con un dólar a $1.000 los exportadores no tendrán incentivos para liquidar divisas. Es cierto que los $12 mil millones que ingresaron al BCRA por el acuerdo con el FMI dan poder de fuego para disuadir una corrida. Pero también lo es que el programa de Facilidades Extendidas pone metas muy duras de acumulación de reservas: a fin de año el Central deberá haber acumulado unos US$9 mil millones. Milei apura de los sojeros con que si no liquidan ahora no sólo se toparán en el corto plazo con un dólar más barato sino además con la reposición de las retenciones a partir de junio, un comentario que no cayó muy bien entre las organizaciones del agro.

Dólar y elecciones

Un dólar bajo que mantenga a raya la inflación es parte del plan de reconstrucción de la popularidad de Milei de cara a las elecciones. El primer test electoral fue adverso para la Casa Rosada: en Santa Fe LLA quedó 3ra y a 20 puntos de la lista del gobernador Maximiliano Pullaro en la elección de convencionales constituyentes. La próxima parada de relevancia será el 18/05 en la Ciudad de Buenos Aires donde los libertarios aspiran no a ganar la elección sino a relegar al PRO a un 3er lugar. La pulseada porteña es para Milei una por el liderazgo del espectro de la derecha vernácula.

Si bien se trata de una elección local, Milei la nacionalizó al poner como candidato a su vocero, Manuel Adorni, una de las figuras más conocidas del dispositivo oficialista. Además, el Presidente compartió un spot en el que presenta a Adorni como “mi voz” en territorio porteño. También compartiría actividades proselitistas. Pero la apuesta libertaria no sería ganarle al filoperonista Leandro Santoro, el favorito de las encuestas, sino derrotar al PRO de Mauricio Macri. El propio Adorni admitió que quedar 2do detrás de Santoro por un 1 punto sería “excelente”.

PBA

Del otro lado del Riachuelo y la avenida General Paz, Karina Milei negocia con figuras rutilantes del PRO, empezando por el presidente del partido a nivel local, Cristian Ritondo, y Diego Santilli. Pero no termina de quedar claro si esos dirigentes intentan un acuerdo de cúpulas o solamente su pase a las fuerzas del cielo. Macri insiste que Milei nunca lo contactó formalmente para conformar una coalición. LLA hará esta semana en la Provincia un encuenstro partidario

El peronismo, por su parte, mostró un atisbo de unificación cuando Cristina Kirchner convalidó el proyecto de Axel Kicillof para suspender las PASO locales -que ya tiene media sanción- y desistió de la iniciativa para fijar por ley elecciones concurrentes con las nacionales. El gobernador las desdobló para el 07/09. La decisión de la exPresidente y titular del PJ nacional habría surgido de unas encuestas que mostraban una performance poco promisoria si el peronismo iba separado en distintas propuestas.

Si hay síntesis para la elección local, lo más probable es que la haya para la nacional. Hay quienes desconfían de que, como hizo trascender, CFK sea candidata provincial por la 3ra sección electoral y, por el contrario, ven a la exmandataria encabezando la lista de diputados nacionales por el principal distrito electoral, allí donde todavía es muy competitiva. Pero la eventual candidatura de Cristina Kirchner tiene a su alrededor del fantasma de la procripción, ya sea por que la Corte Suprema, que movió el expediente esta semana, ratifique la condena que, además de enviarla a prisión, le impide ejercer cargos públicos; o porque se convierta en ley el proyecto de Ficha limpia, que le veda a candidatearse a personas con doble conforme respecto de una sentencia. Esa iniciativa podría tratarse y aprobarse la semana que viene.

