Pew Research Center revela quiénes son los Jóvenes que tardan más en independizarse

Odessa (Texas), Lincoln (Nebraska), Ithaca (N.Y.) y Bloomington (Indiana) revelan solo un 3%.

Regiones del país

Noreste: Mayor proporción de jóvenes en casa.

Medio Oeste: Menor proporción, seguido por el Sur.

Oeste: Supera al Sur pero está por debajo del Noreste.

Influencia de raza y etnicidad: Tendencias generales

Adultos blancos son menos propensos a vivir con padres (vs. asiáticos, hispanos y negros).

Áreas con mayor población blanca joven suelen tener tasas más bajas (ej.: Bozeman, Montana: 4% vive en casa; 77% son blancos).

Excepciones

Racine-Mount Pleasant (Wisconsin): 29% vive en casa, a pesar de que el 60% son blancos.

Merced (California): 30% vive en casa, con solo 18% de blancos jóvenes.

Economía y empleo y costos

No se halló una correlación fuerte entre desempleo y vivir en casa, pero casos como El Centro (California) (8.2% desempleo; 32% en casa) y Cheyenne (Wyoming) (1.4% desempleo; 4% en casa) sugieren cierta relación; tampoco se asociaron con las tasas de jóvenes en hogares parentales, incluso en áreas con alquileres altos.

Este análisis subraya la heterogeneidad en las condiciones de vida de los adultos jóvenes, influida por contextos locales y demográficos más que por factores económicos simples.

Antecedentes: Transición a la adultez

Las relaciones entre padres y jóvenes adultos (18-34 años) en USA. están marcadas por fuertes vínculos emocionales y financieros, según encuestas del Pew Research Center (2023).

El 71% de los padres considera que los logros de sus hijos reflejan su labor parental, especialmente en familias de ingresos altos.

La comunicación es frecuente: el 73% envía mensajes y el 54% llama semanalmente, mientras el 59% brinda apoyo económico. La mayoría de los jóvenes (69%) aprueba el nivel de involucramiento parental, aunque el 22% desearía más atención y el 9% menos. Las madres destacan por su conexión emocional: tienen contacto más frecuente que los padres y son más consultadas para consejos laborales, financieros o de salud.

Solo el 45% de los jóvenes se declara financieramente independiente, cifra que aumenta con la edad. Entre quienes dependen, el 75% confía en lograrlo, optimismo compartido por los padres. Un 25% de padres rastrea la ubicación de sus hijos vía GPS, más común con hijas (31%) que con hijos (21%).

En cuanto a las perspectivas relacionales, el 77% de los padres califica su relación como "excelente" o "muy buena", frente al 59% de los jóvenes. Las madres reciben mejores evaluaciones (63%) que los padres (53%). El 41% de los padres percibe alta dependencia emocional de sus hijos, especialmente de hijas (52%). En contraste, el 26% de los jóvenes siente que sus padres dependen de ellos emocionalmente, mayormente las hijas (44%).

Los jóvenes actuales retrasan hitos como matrimonio y paternidad. En 2023, solo el 29% de 25-29 años estaba casado (vs. 50% en 1993), y el 27% de 30-34 años tenía hijos (vs. 60% en 1993). No obstante, el 69% desea casarse y el 51% tener hijos. Además, el 57% de 18-24 años vive con sus padres (vs. 53% en 1993), arreglo que el 64% considera positivo para sus finanzas, aunque el 55% admite efectos mixtos en su independencia.

La transición a la adultez hoy implica mayor interdependencia, con dinámicas influidas por género, ingresos y expectativas culturales, reflejando un equilibrio entre apoyo familiar y autonomía en un contexto socioeconómico más complejo.

Desigualdad étnica y regional

La dinámica de convivencia con padres refleja desigualdades regionales y raciales, con California y el Noreste como focos altos. Además, la raza/etnicidad es un factor más determinante que el empleo o costos de vivienda. Y puede aseverarse conforme al estudio, que aunque beneficioso económicamente, el impacto social negativo sugiere un equilibrio complejo para los jóvenes.

Las tasas de desempleo también se han relacionado con las condiciones de vida de los adultos jóvenes. Cuando es difícil encontrar trabajo, es más probable que los adultos jóvenes vivan en la casa de uno de sus padres. Sin embargo, en este análisis de los datos de 2023, no registra un vínculo fuerte entre el desempleo y las condiciones de vida de los adultos jóvenes en las áreas metropolitanas.

Antecedentes

