Malestar en la Obra Social Militar, ¿de qué se disfrazará ahora el ministro Luis Petri?

Urgente24 preparaba una nota sobre el ministro Luis Petri que iba a titularse "Timorato, el ministro de Defensa no es un comando". El tema de la nota era la disputa en la Provincia de Mendoza por la herencia del gobernador Alfredo Cornejo. La UCR mendocino prefiere al alcalde de la capital mendocina, Ulpiano Suárez; y es muy comentado que al otro aspirante, Luis Petri, le iría mucho mejor si rompiera con la UCR provincial y lanzara su candidatura por afuera, aprovechando que el ex PD amigo de Javier Milei, Omar De Marchi, al menos hasta ahora, no sabe / no responde. Sin embargo, a Petri parece faltarle el coraje imprescindible de los políticos audaces, y elige permanecer en minoría en la UCR que prioriza a Suárez. Pero, de pronto, apareció un texto muy documentado de Fernando Morales acerca de los sucesos en el castigado IOSFA (Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad). Es un tema que merece prioridad: