El PRO, la "demonización" de Karina Milei y Adorni quiere cambiar la "discusión"

“El acuerdo era que ellos ponían 4 legisladores, nosotros uno. No me corran con los eufemismos porque hablo y digo las cosas que hicieron”, se quejó el Presidente y argumentó que “si hacen esa propuesta parece una cargada porque hoy La Libertad Avanza es más poderosa que el PRO”.

“¿Si vamos divididos es por culpa mía o del que desdobló? Si yo digo ‘vamos todos juntos o nada’ y alguien desdobla está diciendo que quiere cuidar sus negocios en la Ciudad", siguió.

Por último, acusó a Jorge Macri de estar “demonizando” a su hermana “de una manera absolutamente injusta”.

“Que Jorge Macri explique por qué desdoblo, que de una explicación seria, no involucrando a gente inocente, no demonizando a mi hermana", reclamó.

Laura Alonso apunta contra Karina

Desde el gobierno porteño parecen elegir eludir al candidato Adorni e insisten con Karina Milei como la responsable de la falta de unidad de la centro-derecha porteña y también por darle chances, supuestamente, al kirchnerismo para ganar los comicios legislativos.

Laura Alonso, la vocera de Ciudad, en declaraciones a radio Continental este martes, expresó: "Karina Milei le dijo 'no' al PRO, la que le dice que 'no al PRO' es ella. No dijo nada, y un acuerdo siempre tiene que ser con un temario. En el caso de la Provincia debería ser autorizado por las autoridades provinciales y conocido por el público".

Sobre la provincia de Buenos Aires, minimizó los acercamientos por un acuerdo electoral: "Se reunieron y se sacaron dos fotos, pero no hay ningún acuerdo todavía. Nos preocupa que al Presidente lo informen mal, que delegue cuestiones políticas en su armadora, su hermana, que se sacó dos fotos".

La imagen negativa de Karina Milei

Según el último informe de la encuestadora Zuran Córdoba de fines de marzo tras el escándalo $LIBRA, Karina Milei era la funcionaria con peor imagen del Gobierno, con un rechazo del 60%.

image.png

Antes, a inicios de enero de este año, un informe de Giacobbe Consultores sobre la imagen de los integrantes del gobierno nacional reveló que la imagen negativa de Karina se ubicaba en el 43,5%, superada únicamente por el asesor Santiago Caputo.

En agosto de 2024, según Synopsis la imagen negativa de la hermana del presidente rondaba el 60%.

En octubre de 2024, CB Consultora midió a la secretaria general de la Presidencia en la provincia de Buenos Aires que reveló que tenía un conocimiento por encima de la media y entre los que aseguran votarla y los que "podrían" hacerlo, llega al 35%. Quienes "nunca la votarían" eran casi el 60% restante, ese dato alarmó al Gobierno que habría optado porque la hermana del primer mandatario no encabece ninguna lista de candidatos a legisladores a pesar de haber realizado algunos actos partidarios que parecían indicar que se postularía en la CABA o en la provincia de Buenos Aires.

--------------

