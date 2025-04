Viviana Canosa se presentó en la Justicia y denunció a Lizy Tagliani

Además, agregó: "Hay locaciones, hay nombres. Se aportó todo lo que teníamos". Por otro lado explicó que no podía dar mayor información porque "estaría contaminando la investigación".

Lizy Tagliani negó rotundamente los dichos de Viviana Canosa

Después del descargo que hizo el domingo (13/04) en La Peña de Morfi mediante Telefe, Lizy Tagliani usó el aire de Pop Radio para hablar al respecto.

"Esto que me está pasando es mentira. Nunca en mi vida toqué a un menor de edad. Jamás. Jamás en mi vida ocurrió eso y no voy a parar hasta que se sepa la verdad", dijo.

Y siguió: "Tengo la frente bien alta estoy más segura que nunca. Van a tener que demostrar todos los delitos por los que se me acusan uno por uno".

"Lo voy a resolver en la Justicia hasta la instancia en la que tenga que llegar. No me interesa. La última. Hasta la última instancia que me da la Justicia de la República Argentina y si es necesario voy a ir hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos", sumó tajante.

