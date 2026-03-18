Fuerte ataque de Viviana Canosa a El Trece: "No se podía hablar de nada"

La contradicción de Viviana Canosa

Viviana Canosa vuelve a estar en el centro de la polémica mediática, esta vez por la paradoja de su discurso. Mientras denuncia falta de libertad en la televisión, resurgen críticas por su accionar en Viviana en vivo.

Durante ese ciclo, acusó públicamente a figuras como Lizy Tagliani, Costa y Marley con denuncias que luego se pusieron en duda.

Estos episodios generaron cuestionamientos sobre su responsabilidad profesional. El contraste entre su reclamo actual y su pasado en televisión evidencia una tensión entre libertad de expresión y límites éticos. La polémica no solo involucra censura, sino también el impacto de las palabras en terceros.

Este caso refleja un debate más amplio sobre periodismo: cómo equilibrar la libertad para opinar con la necesidad de veracidad y respeto hacia los demás, en un escenario donde la audiencia exige responsabilidad.

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