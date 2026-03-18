La conductora Viviana Canosa volvió a generar repercusión con declaraciones contundentes sobre su paso por la pantalla chica, en especial contra El Trece. Durante el regreso de El Bulo de Viviana en el canal de streaming Carnaval, expresó alivio por su presente lejos de ese ámbito, al que describió como restrictivo.
MOSTRÓ LOS DIENTES
Fuerte ataque de Viviana Canosa a El Trece: "No se podía hablar de nada"
Viviana Canosa recordó su último paso por la pantalla chica y aseguró que sufrió censura mientras condujo su programa Viviana en vivo.
Aunque valoró el vínculo con su equipo, fue categórica al referirse al clima laboral. Señaló que existían límites constantes a la hora de opinar y desarrollar contenidos, lo que, según explicó, condicionaba fuertemente su desempeño profesional. “La pasé muy mal en El Trece”, aseguró.
“No se podía hablar de nada. No podías decir nada”, recordó la comunicadora quien también analizó la crisis de audiencia en los medios tradicionales. Consideró que la caída de la audiencia responde a la falta de autenticidad, y sostuvo que la gente se aleja al percibir discursos poco genuinos o demasiado controlados. “La falta de rating en los canales de noticias en la tele en general, en la gran mayoría tiene que ver con que no se puede hablar. Con que es un gobierno que censura un montón”, arrojó molesta.
Para cerrar, apuntó al contexto político y aseguró que hay un nivel elevado de restricciones que complica trabajar con tranquilidad. Remarcó que no extraña ese formato y apostó por el stream como un espacio con mayor libertad para expresarse sin condicionamientos. “Hay muy pocos espacios para poder decir lo que uno quiere decir”, indicó.
La contradicción de Viviana Canosa
Viviana Canosa vuelve a estar en el centro de la polémica mediática, esta vez por la paradoja de su discurso. Mientras denuncia falta de libertad en la televisión, resurgen críticas por su accionar en Viviana en vivo.
Durante ese ciclo, acusó públicamente a figuras como Lizy Tagliani, Costa y Marley con denuncias que luego se pusieron en duda.
Estos episodios generaron cuestionamientos sobre su responsabilidad profesional. El contraste entre su reclamo actual y su pasado en televisión evidencia una tensión entre libertad de expresión y límites éticos. La polémica no solo involucra censura, sino también el impacto de las palabras en terceros.
Este caso refleja un debate más amplio sobre periodismo: cómo equilibrar la libertad para opinar con la necesidad de veracidad y respeto hacia los demás, en un escenario donde la audiencia exige responsabilidad.
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