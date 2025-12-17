EN X
Cristina Kirchner también contra las nuevas bandas cambiarias: "Milei no le encuentra el agujero..."
La expresidenta Cristina Kirchner criticó duramente las nuevas bandas cambiarias y comparó la inversión extranjera de Milei con sus mandatos.
Cristina Kirchner: "Economía en caída libre"
Apelando a su cuenta personal en la red social X, Cristina Kirchner opinó sobre el nuevo esquema cambiario y concluyó que “la economía está en caída libre”.
Mientra cumple con su prisión domiciliaria y comparece virtualmente en el juicio oral por la causa Cuadernos, Cristina mencionó que hubo "anuncios de una política monetaria distinta por año" en la presidencia de Javier Milei y recordó la dolarización prometida en 2023, la flotación y las bandas cambiarias ahora modificadas: "En el 2023 fue la dolarización…ibas a recibir dólares en lugar de pesos por tu trabajo o tu salario. En el 2024, otra vez fue la dolarización, pero esta vez era endógena por competencia de monedas… los dólares iban a salir de los colchones desplazando a los pesos".
"En el 2025 fue el dólar entre bandas y con crawling-peg (devaluación mensual del 1% primero y del 1,5% después). El martes pasado, el Banco Central anunció un nuevo estreno para el 2026… el dólar indexado", repasó la exmandataria.
“Lo cierto es que la economía está en caída libre porque el consumo no repunta. Los dólares no salen por las orejas sino para afuera del país”, concluyó CFK.
Inversión extranjera y agujero del mate
En su extenso tuit, Cristina Kirchner también mencionó la inversión extranjera en el país: "Empresas extranjeras se van, como por ejemplo PETRONAS que llegó al país en el 2014 para invertir en Vaca Muerta y era la columna vertebral del mega proyecto de GNL en Bahía Blanca. Y en cuanto al “¡Flota! ¡Flota!”... el único que conozco es el que usan los chicos para jugar en la pileta".
En un primer posdata acerca del dólar, Cristina opinó: "Por más que Milei siga aferrado, en público y en lo discursivo, al dogma monetarista de que “la inflación es solo y siempre un fenómeno monetario”, en los hechos ya se dio cuenta que es el dólar, y está más que claro que no le encuentra el agujero al mate…"
Por último, sobre la Inversión Extranjera Directa, afirmó que "los registros más altos de IED, con saldo positivo desde el año 2003, fueron los correspondientes a los dos gobiernos que tuve el honor de presidir: Periodo 2007-2011: saldo positivo de USD 16.213 millones. Periodo 2011-2015: saldo positivo de USD 13.487 millones. Y pensar que los medios de comunicación, las consultoras económicas y la oposición nos decían que ahuyentábamos las inversiones, amigo…"
