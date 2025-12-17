Cristina Kirchner también contra las nuevas bandas cambiarias: "Milei no le encuentra el agujero..."

Inversión extranjera y agujero del mate

En su extenso tuit, Cristina Kirchner también mencionó la inversión extranjera en el país: "Empresas extranjeras se van, como por ejemplo PETRONAS que llegó al país en el 2014 para invertir en Vaca Muerta y era la columna vertebral del mega proyecto de GNL en Bahía Blanca. Y en cuanto al “¡Flota! ¡Flota!”... el único que conozco es el que usan los chicos para jugar en la pileta".

En un primer posdata acerca del dólar, Cristina opinó: "Por más que Milei siga aferrado, en público y en lo discursivo, al dogma monetarista de que “la inflación es solo y siempre un fenómeno monetario”, en los hechos ya se dio cuenta que es el dólar, y está más que claro que no le encuentra el agujero al mate…"

Por último, sobre la Inversión Extranjera Directa, afirmó que "los registros más altos de IED, con saldo positivo desde el año 2003, fueron los correspondientes a los dos gobiernos que tuve el honor de presidir: Periodo 2007-2011: saldo positivo de USD 16.213 millones. Periodo 2011-2015: saldo positivo de USD 13.487 millones. Y pensar que los medios de comunicación, las consultoras económicas y la oposición nos decían que ahuyentábamos las inversiones, amigo…"

