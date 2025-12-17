Lali Espósito agotó cinco Vélez este 2025 y el pasado 16 de diciembre cerró su año de la mejor manera ante un público multitudinario en el mismo estadio. Ahora la diva pop hizo un anuncio impresionante que dejó a todos sus fanáticos envalentonados: River está a la vuelta de la esquina.
TODOS COMO LOCOS
Lali hizo el anuncio más grande de su carrera: cuándo se presenta en River
La artista Lali Espósito cerró su 2025 con un multitudinario show en Vélez y ahí mismo hizo el anuncio más grande de su carrera: River está en camino.
La artista supo pasar por varios venues antes de llegar a gira de estadios como lo son el Luna Park o el Movistar Arena. Ahora hasta Vélez le quedó chico y después de agotar cinco fechas en esta cancha la misma se traslada a River para cumplir uno de sus más grandes sueños y también el de sus fanáticos.
Lali en River 2026: cuándo será el show
Al finalizar su show del pasado martes en el estadio de Vélez, Lali proyectó un video en las pantallas donde se la ve dibujando con aerosol una banda similar a la que tiene la camiseta de River. Esto dejó locos a todos. Horas antes sus fanáticos ya rumoreaban que el anuncio estaba al caer.
Por si fuera poco, la artista también subió el mismo video a sus redes sociales con una cuenta atrás de seis días y la fecha 6 de junio de 2026. Esa sería la fecha programada de su primer show en River, el cual podría no ser el único. La exCris Morena supo ganarse el corazón de un fandom muy fiel y poderoso.
Lali prepararía un show con cambios significativos para el estadio Monumental, aunque también se rumorea el lanzamiento de algunas canciones inéditas. Sin duda es uno de los anuncios más grandes en la carrera de la artista pop del momento.
