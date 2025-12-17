Belén, la película dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, acaba de meterse en la lista corta de los Premios Oscar, algo no menor para el cine argentino, aunque todavía falte el tramo decisivo y la confirmación final de las nominaciones. Además, lo que lo vuelve distinto es que Belén está entre las únicas dos películas latinoamericanas que siguen en carrera.
FALTA MUY POCO
"Belén" se acerca al Oscar y revela algo muy incómodo sobre el cine latinoamericano
Dirigida por Dolores Fonzi, "Belén" ya olfatea cada vez más el Oscar. La lista corta saca a relucir algo que habla bastante sobre las películas de la región.
"Belén", la película que no pidió permiso y llegó igual
Belén no entró a la shortlist por simpatía ni por exotismo. Llegó porque propone algo que a la Academia le sigue interesando: cine con conflicto real, político y sin barniz. Basada en el caso que reconstruyó Ana Correa en el libro Somos Belén, la película cuenta la detención y condena de una joven tucumana tras sufrir un aborto espontáneo, y pone el foco en el sistema judicial, médico y estatal sin suavizar responsabilidades.
Un sitio extranjero especializado en cine destacó el ingreso de la película con una definición que no deja margen para la confusión: "La película indigna al espectador con su retrato de un sistema inflexible", según replicaron medios internacionales. Un elogio disfrazado de advertencia: esto no es cine cómodo.
El proyecto, además, tiene recorrido. Pasó por el Festival de San Sebastián, ganó el Premio Forqué a Mejor Película Latinoamericana, fue nominada en los Critics’ Choice Awards y ahora quedó entre 15 películas seleccionadas sobre 86 países, según datos oficiales de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood (AMPAS). Nada de esto ocurre por casualidad.
Argentina y Brasil, solos en la lista: Un dato que dice más de lo que parece
Cuando se mira la lista completa, hay un dato que sobresale solo: Latinoamérica aparece solo dos veces. Argentina con Belén y Brasil con El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho. No están México, Chile ni Colombia. Y no es una cuestión estadística: habla de qué tipo de historias están logrando atravesar el filtro mundial hoy.
Hay un antecedente que suma expectativa, aunque no garantice nada. Las dos veces anteriores que una película argentina entró en la lista corta terminó nominada: Relatos salvajes y Argentina, 1985. En ambos casos, el cine nacional llegó con relatos anclados en conflictos colectivos y memoria reciente, algo que Belén también trabaja, aunque sea desde otro lugar.
La votación final se definirá el 22 de enero, cuando se anuncien las cinco nominadas. La ceremonia tendrá lugar el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Hasta entonces, la película ya logró algo importante: volver a poner al cine argentino en discusión internacional sin bajar el tono ni pedir permiso.
Y eso, en un contexto donde muchos proyectos prefieren no incomodar para sobrevivir, no es un detalle menor. Es, directamente, parte del mérito.
