"Belén" se acerca al Oscar y revela algo muy incómodo sobre el cine latinoamericano

Hay un antecedente que suma expectativa, aunque no garantice nada. Las dos veces anteriores que una película argentina entró en la lista corta terminó nominada: Relatos salvajes y Argentina, 1985. En ambos casos, el cine nacional llegó con relatos anclados en conflictos colectivos y memoria reciente, algo que Belén también trabaja, aunque sea desde otro lugar.

image Argentina y Brasil quedaron como únicas presencias latinoamericanas en la lista corta. El dato revela un mapa desigual y refuerza el valor simbólico y cultural del recorrido de "Belén".

La votación final se definirá el 22 de enero, cuando se anuncien las cinco nominadas. La ceremonia tendrá lugar el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Hasta entonces, la película ya logró algo importante: volver a poner al cine argentino en discusión internacional sin bajar el tono ni pedir permiso.

Y eso, en un contexto donde muchos proyectos prefieren no incomodar para sobrevivir, no es un detalle menor. Es, directamente, parte del mérito.

