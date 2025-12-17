La industria metalúrgica, sin expectativas: Registró una caída del 4,2% interanual en noviembre

El estudio señaló también que "la utilización de la capacidad instalada profundizó su deterioro, con una reducción interanual de 6,1 puntos porcentuales, ubicándose en 44,4%, uno de los registros más bajos de la serie histórica. Este nivel refleja un uso muy acotado del aparato productivo y confirma el carácter recesivo del actual escenario industrial".

image Se registraron caídas generalizadas en todos los subsectores estratégicos de esta industria.

Más desempleo y alerta por importaciones

En este contexto, el nivel de empleo que aportan las empresas del sector registró una caída en términos interanuales de -3,3% y con respecto a octubre -0,4%.

La pésima situación se registra, por supuesto, en todas las principales provincias metalúrgicas. Tuvieron caídas: Buenos Aires (-5,6%), Córdoba (-5,6%), Mendoza (-1,8%), Santa Fe (-1,5%) y Entre Ríos (-1,5%).

Mientras, hace lo suyo la apertura comercial golpeando de forma directa al sector. Las importaciones de productos metalúrgicos alcanzaron en octubre (último dato disponible) los US$2.656 millones, lo que implicó un incremento interanual de 11,8% y del 33,4% en cantidades.

En esa línea, la importación del sector crece a un ritmo mensual promedio del 5,0% tomando como base junio de 2024. En contraste, las exportaciones totalizaron US$454 millones, una caída del 7,1% frente al mismo mes del año pasado.

importacion.jpg La apertura comercial golpead directamente al sector metalúrgico.

Sin expectativas en la industria metalúrgica

Hacia adelante, las perspectivas para los próximos meses tampoco muestran señales alentadoras: en noviembre, el 77,5% de las firmas anticipa que su nivel de producción se mantendrá sin cambios o disminuirá en los próximos meses.

En tanto, el 90,9% de los industriales encuestados no espera incrementos en su dotación de personal e incluso proyecta reducciones.

