El 2,5% de inflación que se registró en noviembre a escala nacional tuvo otra realidad en el interior del país, donde se dio una gran disparidad en los índices de las distintas provincias que oscilaron entre el 1,7% y el 3,8%, de acuerdo con las respectivas direcciones de Estadística.
Las provincias no cuentan lo mismo: La inflación voló por los aires en el interior
Los dos extremos en la serie dentro de los diez distritos que habitualmente realizan mediciones de los precios al consumidor fueron Río Negro, con un 1,7%, y San Luis, que con un 3,8% registró la marca más alta desde agosto de 2024.
Los rubros que mostraron los incrementos más elevados para los puntanos fueron Alimentos y bebidas (5,1%), Transporte y comunicaciones (4,7%) y Vivienda y servicios básicos (4,1%).
Según el relevamiento de la consultora 'Politikon Chaco' en base a los organismos provinciales de Estadística, las diez jurisdicciones se repartieron en mitades con índices de precios por debajo y por arriba del 2,5% informado para noviembre por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Entre las que tuvieron una inflación menor estuvieron la Ciudad de Buenos Aires, Neuquén y Santa Fe (las tres con 2,4%), Chaco (2,2%) y Río Negro (1,7%).
En el otro lote se ubicaron Córdoba (2,6%), Tucumán y Mendoza (2,7%), Jujuy (2,8%) y San Luis (3,8%).
La inflación en 12 meses
Por su parte, el acumulado interanual, que a nivel nacional mostró una inflación del 31,4%, contó con cuatro provincias con niveles inferiores a los registrados por el Indec y seis distritos que superaron la marca del organismo dirigido por Marco Lavagna.
Río Negro volvió a ser la provincia con la menor inflación de la serie, con un 21,7%, acompañada en el grupo de los menores índices por Chaco (29,1%), Mendoza (29,7%) y Tucumán (30%).
Con niveles superiores al 31,4% nacional estuvieron Jujuy (31,9%), San Luis (32%), CABA (32,6%), Santa Fe (32,8%), Córdoba (33,7%) y Neuquén (38,7%).
Las diferencias
La medición acumulada en 12 meses puso de relieve la brecha entre los índices provinciales, que llegó a 17 puntos porcentuales entre los dos extremos, paradójicamente protagonizado por dos provincias limítrofes y con economías complementarias como Río Negro y Neuquén.
Las diferencias pueden atribuirse en algunos meses a ajustes tarifarios más altos en determinadas provincias que en otras y, en plazos más largos, a cuestiones metodológicas, ya que las canastas de consumo no siempre son equivalentes.
