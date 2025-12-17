Las provincias no cuentan lo mismo: La inflación voló por los aires en el interior

En el otro lote se ubicaron Córdoba (2,6%), Tucumán y Mendoza (2,7%), Jujuy (2,8%) y San Luis (3,8%).

Javier Milei Los dos extremos en la serie dentro de los diez distritos que habitualmente realizan mediciones de los precios al consumidor fueron Río Negro, con un 1,7%, y San Luis, que con un 3,8% registró la marca más alta desde agosto de 2024. Imagen creada con IA/Grok

La inflación en 12 meses

Por su parte, el acumulado interanual, que a nivel nacional mostró una inflación del 31,4%, contó con cuatro provincias con niveles inferiores a los registrados por el Indec y seis distritos que superaron la marca del organismo dirigido por Marco Lavagna.

Río Negro volvió a ser la provincia con la menor inflación de la serie, con un 21,7%, acompañada en el grupo de los menores índices por Chaco (29,1%), Mendoza (29,7%) y Tucumán (30%).

Con niveles superiores al 31,4% nacional estuvieron Jujuy (31,9%), San Luis (32%), CABA (32,6%), Santa Fe (32,8%), Córdoba (33,7%) y Neuquén (38,7%).

mapa-argentina ¿Puede haber efecto contagio del resultado bonaerense en el resto de las provincias? Montaje: Urgente24

Las diferencias

La medición acumulada en 12 meses puso de relieve la brecha entre los índices provinciales, que llegó a 17 puntos porcentuales entre los dos extremos, paradójicamente protagonizado por dos provincias limítrofes y con economías complementarias como Río Negro y Neuquén.

Las diferencias pueden atribuirse en algunos meses a ajustes tarifarios más altos en determinadas provincias que en otras y, en plazos más largos, a cuestiones metodológicas, ya que las canastas de consumo no siempre son equivalentes.

