Importaciones, sin trabas: Javier Milei sigue simplificando el ingreso de productos al país

Productos bajo control de ANMAT y SENASA

En tanto para el caso de los productos fiscalizados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), la norma regula exclusivamente los mecanismos de acreditación técnica para la importación y comercialización de categorías específicas, como productos médicos de bajo riesgo, cosméticos, productos de higiene personal, perfumes, productos domisanitarios y dispositivos de diagnóstico in vitro que no requieran cadena de frío.

Para estos casos, se exige que los bienes estén autorizados para su consumo en al menos uno de los países de referencia o que cuenten con certificaciones oficiales o ensayos que acrediten el cumplimiento de las normas técnicas locales.

En paralelo, el decreto también alcanza a productos bajo la órbita del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), como fitosanitarios y productos veterinarios, que podrán ingresar al país siempre que, además de cumplir los requisitos generales, los importadores presenten una declaración jurada que garantice que no representan riesgos para la salud humana, animal ni para el territorio nacional.

senasa.jpg

Mercaderías, excluidas

La norma excluye expresamente del régimen a armas, explosivos y sustancias químicas, mercaderías usadas o reacondicionadas, productos cuya comercialización esté prohibida en el país y alimentos regulados por el Código Alimentario Argentino, así como medicamentos, fertilizantes y bienes alcanzados por regímenes especiales.

También quedan afuera los productos sin procesamiento industrial, como semillas, frutas, ganado, carnes y otros subproductos silvoagropecuarios definidos en los acuerdos sanitarios de la OMC.

El rol de la Aduana

El decreto aclara que la Dirección General de Aduanas, dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y del Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, continuará realizando los controles de importación mediante los sistemas de selectividad y análisis de riesgo aduanero vigentes, sin incorporar nuevos esquemas de verificación.

En caso de irregularidades, incumplimientos o falsificaciones en las certificaciones presentadas, se aplicarán las sanciones penales y administrativas previstas en el Código Aduanero, la Ley de Medicamentos, la Ley de Lealtad Comercial y la Ley de Defensa del Consumidor, según corresponda.

El decreto también instruye a todos los organismos del Sector Público Nacional a adaptar sus normas y sistemas en un plazo máximo de 30 días, mientras que la medida comenzará a regir 60 días después de su publicación en el Boletín Oficial.

Otras noticias de Urgente24

Las provincias no cuentan lo mismo: La inflación voló por los aires en el interior

La industria metalúrgica, sin expectativas: Registró una caída del 4,2% interanual en noviembre

La obsesión de Horacio Marín por las hamburguesas: YPF venderá las de McDonald´s

La Corte Suprema ratificó la separación entre el patrimonio estatal y el de YPF y habrá impacto en Nueva York