Alertan por la llegada de juguetes prohibidos a la Argentina y piden control

Una señal de alarma se encendió en la industria del juguete, esta vez, no sería por la caída en las ventas sino por la salud de los más pequeños. Es que advierten que a través de compras particulares a través de plataformas de comercio electrónico están arribando al país juguetes que ha sido prohibidos ya en otros países por riesgos comprobados para la salud.
Una señal de alarma se encendió a pocos días de la llegada de las fiestas de fin de año en la industria del juguete por la importación de productos prohibidos en otros países.
Piden controles urgentes para proteger a los chicos, ya que advierten que esos productos ingresan al país sin controles efectivos, sin certificaciones visibles y sin información clara para las familias, y son un verdadero riesgo para la salud.
Fue la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) la que difundió el comunicado en el que reclamó mayor fiscalización sobre la importación y comercialización online de estos artículos.
El documento también incluyó recomendaciones concretas para madres, padres y cuidadores al momento de realizar compras navideñas, en un contexto de fuerte crecimiento del consumo digital.
Juguetes prohibidos, sin control
La principal preocupación de la CAIJ gira en torno a los productos que cuentan con antecedentes oficiales de retiro del mercado, conocidos como recall, emitidos por la Consumer Product Safety Commission (CPSC), la autoridad estadounidense en seguridad de productos de consumo.
Se trata de artículos que por fallas de diseño, materiales peligrosos o piezas defectuosas, ya no pueden venderse legalmente en ese país.
Pero aparecen disponibles para consumidores argentinos mediante plataformas de comercio electrónico, en especial bajo la modalidad de compra internacional. Desde la entidad advirtieron que no existen controles previos en frontera, ni exigencias claras de certificación local, ni advertencias visibles sobre los riesgos asociados a esos productos.
"El problema central es que en la compra online no rige la obligación de exhibir el marcado de conformidad con certificados de seguridad", explicó el presidente de la CAIJ, Matías Furió, y remarcó que un producto retirado del mercado en otro país no debería terminar en manos de una familia argentina.
Piden controles y reglas claras
Desde la cámara empresaria subrayaron que el juguete argentino cumple con normas de seguridad, cuenta con certificaciones obligatorias y presenta trazabilidad completa. Además, destacaron que la producción local se apoya en PyMEs nacionales que operan bajo marcos regulatorios estrictos y con controles técnicos permanentes.
En ese sentido, la CAIJ pidió a las autoridades avanzar con una fiscalización más firme del comercio electrónico y de las compras internacionales. El reclamo incluye la exigencia de marcado de conformidad en todas las publicaciones de juguetes, la creación de canales ágiles de denuncia y retiro de productos inseguros, y reglas claras que garanticen la seguridad infantil y condiciones de competencia leal para la industria local.
En tanto, entre las recomendaciones difundidas se encuentran verificar si el producto registra antecedentes de retiro en otros mercados, desconfiar de artículos sin información clara sobre su origen o fabricante y priorizar la compra en comercios habilitados y canales formales.
Casos concretos
El comunicado de la CAIJ incluyó ejemplos concretos de juguetes peligrosos que continúan disponibles para la compra desde Argentina en Navidad.
Dentro del comunicado se revelaron algunos casos de juguetes peligrosos para los niños, como un disfraz infantil con ftalatos, sustancias químicas prohibidas, que se retiró del mercado de USA y sigue disponible para la compra internacional.
También el de un juguete para bebés Skip Hop, cuyas partes pueden desprenderse y generar un riesgo de asfixia, por lo cual fue retirado del mercado en USA, Canadá y México.
Además, un conjunto de Muñecas Unicornio y Princesa Bettina representa un riesgo grave de lesiones o muerte por ingestión de baterías tipo botón, uno de los peligros más severos en la infancia.
