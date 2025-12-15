Alertan por la llegada de juguetes prohibidos a la Argentina y piden control

Se trata de artículos que por fallas de diseño, materiales peligrosos o piezas defectuosas, ya no pueden venderse legalmente en ese país.

Pero aparecen disponibles para consumidores argentinos mediante plataformas de comercio electrónico, en especial bajo la modalidad de compra internacional. Desde la entidad advirtieron que no existen controles previos en frontera, ni exigencias claras de certificación local, ni advertencias visibles sobre los riesgos asociados a esos productos.

"El problema central es que en la compra online no rige la obligación de exhibir el marcado de conformidad con certificados de seguridad", explicó el presidente de la CAIJ, Matías Furió, y remarcó que un producto retirado del mercado en otro país no debería terminar en manos de una familia argentina.

Piden controles y reglas claras

Desde la cámara empresaria subrayaron que el juguete argentino cumple con normas de seguridad, cuenta con certificaciones obligatorias y presenta trazabilidad completa. Además, destacaron que la producción local se apoya en PyMEs nacionales que operan bajo marcos regulatorios estrictos y con controles técnicos permanentes.

En ese sentido, la CAIJ pidió a las autoridades avanzar con una fiscalización más firme del comercio electrónico y de las compras internacionales. El reclamo incluye la exigencia de marcado de conformidad en todas las publicaciones de juguetes, la creación de canales ágiles de denuncia y retiro de productos inseguros, y reglas claras que garanticen la seguridad infantil y condiciones de competencia leal para la industria local.

En tanto, entre las recomendaciones difundidas se encuentran verificar si el producto registra antecedentes de retiro en otros mercados, desconfiar de artículos sin información clara sobre su origen o fabricante y priorizar la compra en comercios habilitados y canales formales.

Casos concretos

El comunicado de la CAIJ incluyó ejemplos concretos de juguetes peligrosos que continúan disponibles para la compra desde Argentina en Navidad.

image El comunicado incluyó casos concretos como el de las Muñecas Unicornio y Princesa Bettina que representa un riesgo grave de lesiones o muerte por ingestión de baterías tipo botón.

Dentro del comunicado se revelaron algunos casos de juguetes peligrosos para los niños, como un disfraz infantil con ftalatos, sustancias químicas prohibidas, que se retiró del mercado de USA y sigue disponible para la compra internacional.

También el de un juguete para bebés Skip Hop, cuyas partes pueden desprenderse y generar un riesgo de asfixia, por lo cual fue retirado del mercado en USA, Canadá y México.

Además, un conjunto de Muñecas Unicornio y Princesa Bettina representa un riesgo grave de lesiones o muerte por ingestión de baterías tipo botón, uno de los peligros más severos en la infancia.

