Francisco De Narváez ya se asentaba como posible ganador cuando los otros dos competidores solicitaron una prórroga que les fue concedida hasta hoy, 15 de diciembre, un mes más, en el que Alfredo Coto y el fondo norteamericano Klaff Realty decidieron sumar fuerzas para dar pelea por Carrefour con una oferta que podría ser superadora a la del dueño de Changomás.
DÍA 'D'
Hoy salta el ganador: Francisco de Narváez se queda con Carrefour... o no
Vence hoy (15/12) la prórroga que les fue concedida a los otros dos competidores, que armaron una oferta conjunta para competir con De Narváez por Carrefour.
En el Grupo GDN, liderado por el empresario con el 60% del capital y por el fondo francés L.Catterton, con el otro 40%, hay quienes ya se consideran "los elegidos" para cerrar el deal y sumar estos activos a sus negocios en este sector en el cual participan con la cadena Changomás, que nació tras la compra de las operaciones locales de Walmart en el 2020.
Para ello, el empresario ya envió su oferta por US$1.000 millones a fines de noviembre pasado para sumar los locales, los 19.000 empleados y el 21% del mercado que posee actualmente su competidor.
También habría propuesto sumar un estricto acuerdo para mantener la marca Carrefour en el mercado local para, de este modo, separar los negocios de esta cadena con los de Changomás en dos sociedades distintas. Incluso, De Narváez viajó a fines de la semana pasada a Europa y se especuló con la posibilidad de que se dirigiría a Francia para reunirse con el board de Carrefour en la sede del grupo en la capital francesa.
La propuesta competidora incluye una salida ordenada de Carrefour
Mientras tanto, la propuesta de Klaff Realty secundada por Coto ofrecería a Carrefour Francia un contrato más ágil y superador al de De Narvaez que no incluiría el mantenimiento del uso de la marca sino todo lo contrario, una salida ordenada y limpia de la Argentina.
De prosperar, la iniciativa de ambos grupos es la de repartirse luego los activos de Carrefour Argentina, para que el empresario local incremente su presencia en el negocio supermercadista y el fondo norteamericano lleve adelante desarrollos inmobiliarios en los locales que no formen parte de una supuesta integración de activos.
Vale remarcar que la fecha inicial había sido establecida para 15 de noviembre pero ese día, solo se recibió la oferta de De Narváez, quien dejó trascender que estaba dispuesto a pagar US$1.000 millones y a negociar un contrato de uso de marca con el grupo francés a cambio de un canon anual adicional y de la firma de un minucioso contrato con importantes compromisos de compliance a cumplir.
La posición de Francisco de Narváez
Si es elegido, Francisco De Narváez pasaría a controlar un gigante de las góndolas que ocuparía alrededor del 29% del mercado, daría trabajo a 39.000 personas y operaría cerca de 800 sucursales.
Y si bien el empresario lidera el proceso con GDN, también cuenta con varios "socios" de peso como el fondo de inversión francés L Catterton y con IRSA, el mayor desarrollador inmobiliario de la Argentina, de Eduardo Elsztain. Y en el mercado creen que dicho respaldo "subraya la seriedad y el respaldo financiero de la oferta", y aseguran que la propuesta presentada por GDN al Deutsche Bank no podrá ser igualada por los otros dos grupos interesados en quedarse con Carrefour Argentina.
Es que la estrategia de De Narváez es mantener Carrefour en el país, negociando con la casa matriz en París para operar la marca bajo un esquema de licencia o franquicia. Este modelo permitiría al nuevo operador capitalizar el reconocimiento y la trayectoria que Carrefour en el país, evitando una costosa transición en sus más de 700 sucursales.
Pero todo ello se develará a partir de hoy...
