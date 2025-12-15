Hoy salta el ganador: Francisco de Narváez se queda con Carrefour... o no

De prosperar, la iniciativa de ambos grupos es la de repartirse luego los activos de Carrefour Argentina, para que el empresario local incremente su presencia en el negocio supermercadista y el fondo norteamericano lleve adelante desarrollos inmobiliarios en los locales que no formen parte de una supuesta integración de activos.

Vale remarcar que la fecha inicial había sido establecida para 15 de noviembre pero ese día, solo se recibió la oferta de De Narváez, quien dejó trascender que estaba dispuesto a pagar US$1.000 millones y a negociar un contrato de uso de marca con el grupo francés a cambio de un canon anual adicional y de la firma de un minucioso contrato con importantes compromisos de compliance a cumplir.

La posición de Francisco de Narváez

Si es elegido, Francisco De Narváez pasaría a controlar un gigante de las góndolas que ocuparía alrededor del 29% del mercado, daría trabajo a 39.000 personas y operaría cerca de 800 sucursales.

Y si bien el empresario lidera el proceso con GDN, también cuenta con varios "socios" de peso como el fondo de inversión francés L Catterton y con IRSA, el mayor desarrollador inmobiliario de la Argentina, de Eduardo Elsztain. Y en el mercado creen que dicho respaldo "subraya la seriedad y el respaldo financiero de la oferta", y aseguran que la propuesta presentada por GDN al Deutsche Bank no podrá ser igualada por los otros dos grupos interesados en quedarse con Carrefour Argentina.

Es que la estrategia de De Narváez es mantener Carrefour en el país, negociando con la casa matriz en París para operar la marca bajo un esquema de licencia o franquicia. Este modelo permitiría al nuevo operador capitalizar el reconocimiento y la trayectoria que Carrefour en el país, evitando una costosa transición en sus más de 700 sucursales.

Pero todo ello se develará a partir de hoy...

Otras noticias de Urgente24

En Chile, José Kast (derecha) ganó por casi 17 puntos a Jeannette Jara (izquierda)

Otra multinacional que se va de la Argentina: Hace un año evalúa su salida, que concretó ahora

Europa endurece el control online: Shein y Alibaba bajo la lupa por productos peligrosos

Demichelis se olvidó de River y suena para llegar a un grande de la Argentina