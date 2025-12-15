Sean Astin, presidente de SAG-AFTRA, el sindicato clave en Hollywood, se refirió al asesinato de Robert Reiner, a quien consideró "una de las figuras más significativas de la historia del cine y la televisión. Su impacto en la cultura estadounidense es innegable. Rob Reiner fue miembro de nuestro sindicato durante casi 60 años. A título personal, muchas de las películas y actuaciones del Sr. Reiner me hicieron reflexionar, me emocionaron y, sobre todo, me hicieron reír a carcajadas. Así es como lo recordaré."
UN DRAMA FAMILIAR
Adicción, nudo del drama del asesinado Robert Reiner y su hijo Nick
10 años antes de que Robert Reiner y Michelle fueran asesinados, él hizo una película sobre adicción en la familia, incluyendo a su hijo Nick: 'Being Charlie'.
Revista Variety: "Reiner era una figura muy querida en el mundo de la comedia, dada su orgullosa ascendencia y sus indelebles contribuciones al género a través de éxitos tan influyentes como "This Is Spinal Tap" de 1984 y "When Harry Met Sally" de 1989. Reiner era hijo de Carl Reiner, quien trabajó junto a Sid Caesar y Mel Brooks en las décadas de 1950 y 1960, y posteriormente creó 'The Dick Van Dyke Show' y muchos otros proyectos cómicos. Rob Reiner demostró su talento como actor con el éxito de 'All in the Family', que capturó la brecha generacional en Estados Unidos mientras los turbulentos finales de la década de 1960 daban paso a la década del yo."
Pero es muy interesante la nota de Steven Zeitchik en The Hollywood Reporter. Vamos al texto que aborda el drama de la adicción de un hijo, tema decisivo en la relación interfamiliar:
'Being Charlie'
"El domingo por la noche, la revista People informó que Nick Reiner era responsable del homicidio en Brentwood de sus padres, Rob y Michele Reiner, mientras que el New York Post dijo que el hombre de 32 años es una persona de interés en los asesinatos.
Las autoridades no han confirmado la información de los medios. Sin embargo, si Nick Reiner es finalmente considerado sospechoso, no sería la primera vez que la tensión entre el hijo y sus padres sale a la luz pública. Hace diez años, Rob y Nick hicieron una película sobre los desafíos que enfrentaron los Reiner.
El joven Reiner llevaba mucho tiempo luchando contra la adicción. El drama familiar de 2015, 'Being Charlie', documentó las dificultades resultantes.
Nick coescribió el guion con un amigo de rehabilitación, inspirado en sus experiencias, mientras que Rob dirigió la película, inspirándose en su experiencia como padre. Con el apoyo de la familia, la película ofrece una mirada inusualmente sincera al funcionamiento interno del hogar de los Reiner en aquellos años en que los problemas de Nick se intensificaron. Carey Elwes interpretó al doble de Rob y Nick Robinson al personaje de Nick Reiner.
Estrenada en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) en septiembre de 2015, antes de su estreno al año siguiente en Starz, Charlie se centra en Charlie Mills, el joven adicto de 18 años, hijo de David, una estrella de cine que ahora se postula al Congreso.
Charlie resiente la dureza con la que sus padres tratan su adicción, lo que implica períodos obligatorios en rehabilitación; esto coincide estrechamente con la interacción entre Rob, Michele y Nick Reiner, según la familia.
La película ofrece pocas respuestas. Y termina, en el mejor de los casos, con una distensión tras una disculpa del padre por la forma a veces poco comprensiva en que trató a su hijo; una disculpa que Reiner, en una entrevista en el TIFF, le debía y le dio a su hijo en la vida real.
“Cuando Nick nos decía que no le funcionaba, no le hacíamos caso. Estábamos desesperados y, como la gente tenía diplomas en la pared, les hacíamos caso cuando deberíamos haberle hecho caso a nuestro hijo”, declaró el director de 'La Princesa Prometida' al Los Angeles Times durante una cena con su familia, incluido Nick, quien para entonces había logrado la sobriedad.
Michele añadió: "Esta gente nos influyó muchísimo. Nos decían que era un mentiroso, que intentaba manipularnos. Y les creímos".
Nick, quien no habló mucho en la cena, sí comentó que decidió desintoxicarse porque "me harté. Me harté de hacer esas cosas. Vengo de una buena familia. Se supone que no debería estar en la calle ni en albergues para personas sin hogar haciendo todas estas porquerías". (La reseña de The Hollywood Reporter decía que la pareja "claramente usó esto como una forma de abordar cómo los problemas de drogas de Nick Reiner, de 22 años, afectaron a su familia").
En una sesión de preguntas y respuestas posterior a la proyección, Rob dijo: "No pretendíamos que fuera catártico ni terapéutico, pero resultó serlo", cuando un asistente al festival le preguntó sobre su relación.
Nick no respondió. Un momento después, Rob comentó que "hubo desacuerdos" y que "a veces fue muy duro" cuando ambos intentaban descifrar cómo representar la realidad de su relación en la película.
Nick comentó: "A veces me resultaba abrumador".
La película está en YouTube, y el domingo por la noche se había convertido en un espacio predilecto para debatir cómo se relacionan los padres con sus hijos adictos, con espectadores que alternaban su compasión por el padre y el hijo. Una escena en la que Charlie confronta furiosamente a su padre en casa familiar es dolorosa de ver, y si las autoridades concluyen que Nick es el sospechoso, no sería sorprendente que YouTube decidiera retirar la película.
Rob Reiner dijo que, durante la producción, su relación con Nick había mejorado. "Para ser sincero, cuando llegamos al punto de hacer la película… nuestra relación se había vuelto mucho más estrecha".
Aun así, Nick no parecía tan involucrado con la entrevista como uno podría haber esperado; en un momento dijo: "Realmente no estaba seguro de querer hacer esto".
Un periodista salió de la entrevista con la sensación de que la expresión de cierre del mayor Reiner era una aspiración que no se había cumplido por completo.
El final
(La reseña de THR concluyó que la película presentaba "2 agendas en conflicto, perfectamente alineadas con las posiciones de padre e hijo expresadas en ella. El lado del hijo/adicto quiere... señalar que la recuperación es un proceso largo y agotador que nunca termina mágicamente. El punto de vista del padre, por otro lado, se trata de buscar el cierre, hacer que todo mejore y pasar a una siguiente etapa esquiva donde la vida puede reanudarse con normalidad una vez que se ha superado un fondo catártico. Pero los dos ángulos no se reconcilian tan fácilmente con abrazos en el final del rollo y frases ingeniosas").
La película incluye varias escenas que incomodarían a cualquier espectador que leyera el informe de People.com/
Este fragmento de diálogo aparece cerca del final de la película:
David:-Charlie, sé que estás enojado conmigo y probablemente no quieras oír esto ahora, pero te quiero. Lo siento. Todos los expertos con escritorio y diploma me dijeron que tenía que ser duro contigo, pero cada vez que te enviábamos a otro de esos programas, te veía alejarte de nosotros. Y lo único que podía decirme era que prefería tenerte vivo y odiándome que muerto en la calle. Entonces, ¿qué quieres que haga? Dime qué hacer.
Charlie: -No tienes que hacer nada.
David: -¿Quieres venir a Sacramento? Escapar de todo...
Charlie: —¿Qué? ¿Las drogas? Nunca se trató de las drogas. Lo único que quería era una forma de acabar con el ruido. Pero cuanto más consumía, más fuerte se hacía.
David: -Yo era parte del ruido, ¿no?
Charlie hace un gesto sarcástico diciendo "un poquito".
David: -¿Y entonces qué vas a hacer?
Charlie: -No lo sé. Lo averiguaré. [Pausa.] No te odio.
David: -Lo sé.
Los dos se abrazan, mientras Charlie se gira para salir por la puerta.
David: -Cuídate mucho."
-----------------------
