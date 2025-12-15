Adicción, nudo del drama del asesinado Robert Reiner y su hijo Nick

El joven Reiner llevaba mucho tiempo luchando contra la adicción. El drama familiar de 2015, 'Being Charlie', documentó las dificultades resultantes.

Nick coescribió el guion con un amigo de rehabilitación, inspirado en sus experiencias, mientras que Rob dirigió la película, inspirándose en su experiencia como padre. Con el apoyo de la familia, la película ofrece una mirada inusualmente sincera al funcionamiento interno del hogar de los Reiner en aquellos años en que los problemas de Nick se intensificaron. Carey Elwes interpretó al doble de Rob y Nick Robinson al personaje de Nick Reiner.

Estrenada en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) en septiembre de 2015, antes de su estreno al año siguiente en Starz, Charlie se centra en Charlie Mills, el joven adicto de 18 años, hijo de David, una estrella de cine que ahora se postula al Congreso.

Charlie resiente la dureza con la que sus padres tratan su adicción, lo que implica períodos obligatorios en rehabilitación; esto coincide estrechamente con la interacción entre Rob, Michele y Nick Reiner, según la familia.

La película ofrece pocas respuestas. Y termina, en el mejor de los casos, con una distensión tras una disculpa del padre por la forma a veces poco comprensiva en que trató a su hijo; una disculpa que Reiner, en una entrevista en el TIFF, le debía y le dio a su hijo en la vida real.

“Cuando Nick nos decía que no le funcionaba, no le hacíamos caso. Estábamos desesperados y, como la gente tenía diplomas en la pared, les hacíamos caso cuando deberíamos haberle hecho caso a nuestro hijo”, declaró el director de 'La Princesa Prometida' al Los Angeles Times durante una cena con su familia, incluido Nick, quien para entonces había logrado la sobriedad.

Michele añadió: "Esta gente nos influyó muchísimo. Nos decían que era un mentiroso, que intentaba manipularnos. Y les creímos".

Nick, quien no habló mucho en la cena, sí comentó que decidió desintoxicarse porque "me harté. Me harté de hacer esas cosas. Vengo de una buena familia. Se supone que no debería estar en la calle ni en albergues para personas sin hogar haciendo todas estas porquerías". (La reseña de The Hollywood Reporter decía que la pareja "claramente usó esto como una forma de abordar cómo los problemas de drogas de Nick Reiner, de 22 años, afectaron a su familia").

En una sesión de preguntas y respuestas posterior a la proyección, Rob dijo: "No pretendíamos que fuera catártico ni terapéutico, pero resultó serlo", cuando un asistente al festival le preguntó sobre su relación.

Nick no respondió. Un momento después, Rob comentó que "hubo desacuerdos" y que "a veces fue muy duro" cuando ambos intentaban descifrar cómo representar la realidad de su relación en la película.

Nick comentó: "A veces me resultaba abrumador".

La película está en YouTube, y el domingo por la noche se había convertido en un espacio predilecto para debatir cómo se relacionan los padres con sus hijos adictos, con espectadores que alternaban su compasión por el padre y el hijo. Una escena en la que Charlie confronta furiosamente a su padre en casa familiar es dolorosa de ver, y si las autoridades concluyen que Nick es el sospechoso, no sería sorprendente que YouTube decidiera retirar la película.

Embed

Rob Reiner dijo que, durante la producción, su relación con Nick había mejorado. "Para ser sincero, cuando llegamos al punto de hacer la película… nuestra relación se había vuelto mucho más estrecha".

Aun así, Nick no parecía tan involucrado con la entrevista como uno podría haber esperado; en un momento dijo: "Realmente no estaba seguro de querer hacer esto".

Un periodista salió de la entrevista con la sensación de que la expresión de cierre del mayor Reiner era una aspiración que no se había cumplido por completo.

Embed

El final

(La reseña de THR concluyó que la película presentaba "2 agendas en conflicto, perfectamente alineadas con las posiciones de padre e hijo expresadas en ella. El lado del hijo/adicto quiere... señalar que la recuperación es un proceso largo y agotador que nunca termina mágicamente. El punto de vista del padre, por otro lado, se trata de buscar el cierre, hacer que todo mejore y pasar a una siguiente etapa esquiva donde la vida puede reanudarse con normalidad una vez que se ha superado un fondo catártico. Pero los dos ángulos no se reconcilian tan fácilmente con abrazos en el final del rollo y frases ingeniosas").

La película incluye varias escenas que incomodarían a cualquier espectador que leyera el informe de People.com/

Este fragmento de diálogo aparece cerca del final de la película:

David:-Charlie, sé que estás enojado conmigo y probablemente no quieras oír esto ahora, pero te quiero. Lo siento. Todos los expertos con escritorio y diploma me dijeron que tenía que ser duro contigo, pero cada vez que te enviábamos a otro de esos programas, te veía alejarte de nosotros. Y lo único que podía decirme era que prefería tenerte vivo y odiándome que muerto en la calle. Entonces, ¿qué quieres que haga? Dime qué hacer.

Charlie: -No tienes que hacer nada.

David: -¿Quieres venir a Sacramento? Escapar de todo...

Charlie: —¿Qué? ¿Las drogas? Nunca se trató de las drogas. Lo único que quería era una forma de acabar con el ruido. Pero cuanto más consumía, más fuerte se hacía.

David: -Yo era parte del ruido, ¿no?

Charlie hace un gesto sarcástico diciendo "un poquito".

David: -¿Y entonces qué vas a hacer?

Charlie: -No lo sé. Lo averiguaré. [Pausa.] No te odio.

David: -Lo sé.

Los dos se abrazan, mientras Charlie se gira para salir por la puerta.

David: -Cuídate mucho."

-----------------------

