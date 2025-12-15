Síntomas de la nueva variante de gripe H3N2 que se contagia rápidamente y alerta a todos

Síntomas de la nueva gripe, variante K de H3N2

La nueva gripe que anda dando por el mundo puede provocar síntomas similares a los de otros tipos tipos de influenza estacional.

En diferentes informes de medios se indica que, en general, los síntomas y la gravedad de la nueva variante de la gripe H3N2v son parecidos a los de la gripe estacional, es decir, la gripe común.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) precisan que, los síntomas de la gripe H3N2, pueden incluir fiebre y síntomas respiratorios, como tos y secreción nasal, y posiblemente otros síntomas, como dolores corporales, náuseas, vómitos o diarrea.

Sin embargo, la fatiga extrema podría ser un síntoma característico en esta gripe.

En The Independent apuntan que, los signos y síntomas de la gripe se desarrollan muy rápidamente y es común un cansancio extremo, lo que difiere de los síntomas de los resfriados que ocurren más gradualmente, según la UKHSA (Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido)

Lo último sobre la nueva gripe, según la OMS

Esto es lo último que ha dicho la OMS sobre la nueva gripe en el mundo:

"La actividad de la influenza estacional ha aumentado globalmente en los últimos meses, con una mayor proporción de virus de influenza estacional A(H3N2) detectados. Este aumento coincide con la llegada del invierno en el hemisferio norte y un incremento en las infecciones respiratorias agudas causadas por la influenza y otros virus respiratorios que se observan típicamente en esta época del año.

Si bien la actividad global se mantiene dentro de los rangos estacionales esperados, se han observado aumentos tempranos y una actividad mayor de lo típico en esta época del año en algunas regiones. Los virus de la influenza estacional, incluidos los virus A(H3N2), evolucionan continuamente con el tiempo.

Desde agosto de 2025, se ha observado un rápido aumento de los virus del subclado A(H3N2) J.2.4.1 alias K detectados en varios países según los datos de secuencia genética disponibles.

Estos virus del subclado K presentan varias modificaciones con respecto a los virus A(H3N2) relacionados. Los datos epidemiológicos actuales no indican un aumento en la gravedad de la enfermedad, aunque este subclado marca una evolución notable en los virus de la influenza A(H3N2)".

