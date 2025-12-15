urgente24
El Gobierno decretó asueto para el 24 y 31 de diciembre: quiénes no trabajan

El Gobierno de Javier Milei firmó el decreto que confirma asueto para el 24 y 31 de diciembre de 2025. A quiénes alcanza la medida.

15 de diciembre de 2025 - 11:12
Decretaron asueto el 24 y 31 de diciembre: a quiénes alcanza.

El presidente Javier Milei y el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, firmaron el decreto que confirma asueto tanto el 24 como el 31 de diciembre, justamente el día previo a Navidad y Año Nuevo. La medida del Gobierno alcanza a una parte de los trabajadores y los motivos tienen que ver con facilitar los festejos en estas fechas.

Este asueto administrativo coincidirá con los feriados 25 de diciembre y 1 de enero, los cuales son no trasladables en el calendario de nuestro país. Tanto 24 como 31 de diciembre cae miércoles y de esta manera muchos trabajadores podrán descansar un día más.

Asueto por Navidad y A&ntilde;o Nuevo.

El Gobierno decretó asueto en Navidad y Año Nuevo

El decreto 883/2025 sostiene que el 24 y 31 será asueto y el mismo va emparentado con la Ley 27.399 que establece feriados inamovibles al 25 de diciembre y 1 de enero. Además, agrega que las vísperas a estas fechas se destinan a preparativos y movilización de las personas a otras ciudades para los festejos de las fiestas.

De esta manera desde el Gobierno consideraron que es oportuno "facilitar la organización, descanso y disfrute de las festividades". El asueto es únicamente para el personal de la Administración Pública Nacional. A su vez, cada organismo tiene que garantizar la continuidad de los servicios esenciales.

El asueto no alcanza a instituciones bancarias ni tampoco entidades financieras, quienes deberán trabajar de igual manera y según se disponga el 24 y 31 de diciembre. En tanto los empleadores privados determinarán cómo trabajarán sus empleados en esas fechas.

