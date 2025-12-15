El Gobierno decretó asueto para el 24 y 31 de diciembre: quiénes no trabajan

image Asueto por Navidad y Año Nuevo.

El Gobierno decretó asueto en Navidad y Año Nuevo

El decreto 883/2025 sostiene que el 24 y 31 será asueto y el mismo va emparentado con la Ley 27.399 que establece feriados inamovibles al 25 de diciembre y 1 de enero. Además, agrega que las vísperas a estas fechas se destinan a preparativos y movilización de las personas a otras ciudades para los festejos de las fiestas.