Naftas: Subieron más que la inflación y Marín promete baja del 2% en cuentagotas

En cuanto a las black (premium) indicó que “vamos a intentar que esté YPF en conjunto con McDonald's. Estamos trabajando con un chef muy relevante argentino para que haga productos de calidad".

Aumentos por encima de la inflación

En lo que va del año, el precio de los combustibles aumentó por encima de inflación general que mide el Indec. El litro de nafta súper subió un 41,15% mientras que el de premium lo hizo un 31,31% mientras que el índice de precios al consumidor (IPC) hasta noviembre había escalado al 27,9%.

En ese marco, en agosto pasado YPF anunció la decisión de dejar de informar los aumentos de los combustibles como hacía cada mes y aplicar una segmentación de precios en surtidores según oferta y demanda y de acuerdo también a la zona, además de considerar otras cuestiones.

--------------

Más noticias en Urgente24:

En Chile, José Kast (derecha) ganó por casi 17 puntos a Jeannette Jara (izquierda)

¿Kast será aliado de Casa Rosada o insistirá con reclamos de Chile sobre Patagonia y Antártida?

"Todo marcha según el plan está por verse: ¿A qué vino Bessent si todo andaba bien?"

Europa endurece el control online: Shein y Alibaba bajo la lupa por productos peligrosos