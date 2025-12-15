El año cierra con las naftas mostrando un aumento mayor al de la inflación general. El litro de súper subió más del 41% y la premium 31,31% contra un 27,9% de alza del IPC hasta noviembre. Ahora el CEO de YPF Horacio Marín promete que esta semana habrá una baja de 2%.
MICROPRICING
Naftas: Subieron más que la inflación y Marín promete baja del 2% en cuentagotas
El CEO de YPF, Horacio Marín, anunció para esta semana “una baja del 2% en la nafta", pero de manera paulatina.
Marín y la baja en las naftas “todos los días un poquito”
En declaraciones anoche (14/12) al canal LN+, Horacio Marín anunció que "esta semana va a haber una baja del 2% en la nafta" aunque aclaró que la baja será paulatina y que " todos los días un poquito, y no en todos lados igual".
En esa línea, Marín recordó: "Cuando llegamos dijimos 'vamos a hacer un acuerdo de honestidad con los consumidores, si sube, sube y si baja, baja'" y mencionó que de acuerdo con ese acuerdo, "bajamos dos veces la nafta".
Sobre los últimos aumentos de precios, el CEO de YPF explicó: "Veníamos subiendo la nafta, pero tenemos micropricing, no sube de un día para el otro sino que vamos monitoreando las variables".
Marín también anunció anoche que en 2026 las estaciones de servicio de YPF se dividirán en tres marcas: una premium, YPF y una low cost.
En cuanto a las black (premium) indicó que “vamos a intentar que esté YPF en conjunto con McDonald's. Estamos trabajando con un chef muy relevante argentino para que haga productos de calidad".
Aumentos por encima de la inflación
En lo que va del año, el precio de los combustibles aumentó por encima de inflación general que mide el Indec. El litro de nafta súper subió un 41,15% mientras que el de premium lo hizo un 31,31% mientras que el índice de precios al consumidor (IPC) hasta noviembre había escalado al 27,9%.
En ese marco, en agosto pasado YPF anunció la decisión de dejar de informar los aumentos de los combustibles como hacía cada mes y aplicar una segmentación de precios en surtidores según oferta y demanda y de acuerdo también a la zona, además de considerar otras cuestiones.
--------------
