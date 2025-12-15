En Telefe sabían que la llegada de Yanina Latorre no sería un trámite, pero pocos imaginaron que su ingreso a MasterChef Celebrity iba a alterar tan rápido el clima interno. Antes de mostrar un plato en en reality, la panelista dejó en su paso por el programa conflictos, cuentas pendientes y decisiones que el canal no quería exponer adentro.
ARDE LA COCINA
Telefe sumó a Yanina Latorre y estalló la interna en MasterChef: "No le gustó nada"
En Telefe pensaron un reality tranquilo, pero se desacomodó apenas arrancó la grabación. Yanina Latorre entró a MasterChef y el clima cambió instantáneamente.
Yanina Latorre contó el mayor secreto de Telefe
Desde que se confirmó su incorporación, era evidente que Yanina Latorre no iba a mezclarse con el decorado. No viene del palo del espectáculo tradicional ni juega al perfil bajo, y mucho menos en un programa donde todos saben que la exposición pesa tanto como el talento culinario. En ese contexto, el cruce que tuvo con La Joaqui fue casi una consecuencia lógica.
Según contó Intrusos (América TV), el primer roce fuerte se dio durante una grabación en la que el clima venía tranquilo hasta que Yanina hizo lo que suele hacer: decir algo que incomoda. Laura Ubfal detalló en su blog que "a la Joaqui no le gustó nada que Yanina Latorre contara públicamente que ella tiene un camarín exclusivo, algo que no tiene el resto de los participantes". El dato tocó una fibra sensible en un reality que se vende como horizontal, donde todos comparten espacio, reglas y condiciones.
Que alguien exponga diferencias internas rompe el pacto tácito del programa y deja al descubierto una lógica que en Telefe prefieren manejar puertas adentro. Yanina no filtró, no sugirió ni dejó entrever: lo dijo directo, y eso generó incomodidad en La Joaqui y en parte del equipo y del resto de los participantes, que entendieron rápido que su presencia iba a mover el avispero. La tensión, según contaron en Intrusos, se sintió durante el resto de la jornada.
De LAM a MasterChef: Una enemistad que volvió a hervir
Como si el episodio anterior no alcanzara, el desembarco de Yanina también reactivó un conflicto viejo y conocido: su mala relación con Marixa Balli, con quien comparte historia desde los tiempos de LAM.
El reencuentro fue frío, incómodo y sin disimulo. "Entré, saludé a todos y ella fue la única que no me dijo ni hola", lanzó Yanina, dejando claro que para ella no fue un detalle menor. Y agregó: "No es la primera vez que me hace lo mismo. Ya pasó cuando llegué al programa de Ángel". Y la frase que sintetiza su postura sin dejar margen a interpretaciones: "Si estás, saludás. Es educación básica".
Marixa respondió en vivo, también sin rodeos. "No me hice la boluda", aseguró, y explicó que estaba en otra parte del set: "No estaba en el lugar donde estaban comiendo todos". La explicación no convenció a Yanina, que redobló la apuesta en LAM y sostuvo que ella estaba en el área común y que cuando alguien quiere saludar, se acerca.
Ángel De Brito intentó bajarle el tono al cruce y recordó que MasterChef no gira alrededor de internas personales, aunque admitió que el choque era previsible. La realidad es que Telefe sabe perfectamente a quién llamó y qué tipo de energía sumó al reality.
Yanina no llegó para pasar desapercibida ni para jugar a la buena compañera: llegó a cocinar, pero también a decir lo que ve. Y en un programa tan medido, eso puede ser tan peligroso como rendidor.
