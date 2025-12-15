Telefe sumó a Yanina Latorre y estalló la interna en MasterChef: "No le gustó nada"

El reencuentro fue frío, incómodo y sin disimulo. "Entré, saludé a todos y ella fue la única que no me dijo ni hola", lanzó Yanina, dejando claro que para ella no fue un detalle menor. Y agregó: "No es la primera vez que me hace lo mismo. Ya pasó cuando llegué al programa de Ángel". Y la frase que sintetiza su postura sin dejar margen a interpretaciones: "Si estás, saludás. Es educación básica".

image El reencuentro con Marixa Balli reactivó una enemistad conocida y sumó tensión al programa. Telefe sabía que sumar a Yanina implicaba conflicto desde el primer día.

Marixa respondió en vivo, también sin rodeos. "No me hice la boluda", aseguró, y explicó que estaba en otra parte del set: "No estaba en el lugar donde estaban comiendo todos". La explicación no convenció a Yanina, que redobló la apuesta en LAM y sostuvo que ella estaba en el área común y que cuando alguien quiere saludar, se acerca.

Ángel De Brito intentó bajarle el tono al cruce y recordó que MasterChef no gira alrededor de internas personales, aunque admitió que el choque era previsible. La realidad es que Telefe sabe perfectamente a quién llamó y qué tipo de energía sumó al reality.

tweet-1999629852886929660

Ver posteo original en X

Yanina no llegó para pasar desapercibida ni para jugar a la buena compañera: llegó a cocinar, pero también a decir lo que ve. Y en un programa tan medido, eso puede ser tan peligroso como rendidor.

