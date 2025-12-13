Reforma laboral, pero la pregunta es "¿a quién le vendemos?"

"Está bien que haya cosas más modernas, que complementen para que la gente esté bien y que no perjudiquen a ambas partes, pero el tema pasa por otro lado. Todo sirve para acompañar, pero necesitamos que haya trabajo", le dijo Roca a Ahora Play. El empresario pyme resumió el problema en una sola pregunta: “¿a quién le vendemos?”. Planteó el interrogante luego de afirmar que la venta tanto de productos nacionales como importados se encuentra estancada por la baja demanda.

Embed - "HASTA MARZO AGUANTO, SI NO CIERRO TODO y me DEDICO a IMPORTAR" | Claudio Zlotnik y Christian Roca

Con un apellido parecido, Paolo Rocca, jefe del emporio industrial Techint, celebró el proyecto de reforma laboral del Gobierno. Pero cuando tuvo que enumerar los problemas que enfrenta su actividad no apareció allí la legislación laboral. Mencionó 3 elementos: la caída de la demanda, los aranceles de Trump y la competencia de las importaciones chinas.

Lo escuchaba sentada junto a él Patricia Bullrich, quien es la abanderada del proyecto y deberá conseguir la media sanción en el Senado, por donde entró el proyecto. Será su primer desafío como flamante jefa del bloque de LLA en la Cámara Alta. Bullrich no pudo confirmar si ya tiene los votos para pasar la iniciativa en el Senado. Incluso admitió que podría incorporar “observaciones” de la oposición dialoguista. Es una apertura que expone la necesidad del Gobierno de aprobar la reforma sí o sí. El motivo no sería tanto el declamado objetivo de facilitar contrataciones formales y bajar los costos para aumentar la competitividad de la producción local, como enviar una señal a los mercados de que Milei puede convertir en leyes las reformas que se propone y así darles la sostenibilidad que no les proveen los decretos.

bullrich-rocca Patricia Bullrich y Paolo Rocca en el evento ProPymes, de Techint. @PatoBullrich

Sería un paso más en generar confianza entre los inversores para que la Argentina pueda regresar a los mercados de deuda para refinanciar vencimientos. Hubo un ensayo esta semana cuando por 1ra en 8 años el Tesoro colocó bonos en dólares. Fue en la plaza doméstica y bajo ley local. El resultado fue ponderado por los analistas, pero estuvo por debajo de las expectativas que se habían formado en la víspera. Luis Caputo consiguió los US$1.000 millones que anunció que salió a buscar, pero validó una tasa más alta de la que pretendía, del 9,26%. Las ofertas, por su parte, fueron limitadas: US$1.400 millones. Se dijo que el ministro de Economía se entusiasmaba por eventuales propuestas que le permitieran colocar hasta US$3.000 millones. No ocurrió.

Además del financiamiento para enfrentar parte de los vencimientos de enero (de US$4.400 millones) la operación del BONAR29N buscaba generar una reducción del Riesgo País que allane la salida, ahora sí, al mercado de crédito internacional para rollear el resto de la deuda con tenedores privados. Pero el resultado de la colocación tuvo gusto a poco entre los inversores, lo que redundó en una caída de los bonos en la rueda posterior.

El Riesgo País sigue clavado arriba de los 600 puntos básicos y a esta altura queda claro que la lenta acumulación de reservas es un factor fundamental de la desconfianza inversora. La reducción permanente de 2 puntos en las retenciones a la soja, el maíz y el trigo buscaría estimular la afluencia de divisas en pos incorporarlas a las tenencias del Banco Central.

Contrario a esa dinámica, en los últimos días el Tesoro vendió dólares durante varias jornadas y el BCRA intervino en el mercado de futuros. Se tejieron varias hipótesis alrededor de esos movimientos cuando no hubo una corrida cambiaria. Una muy atendible es que se buscó atrasar más el tipo de cambio para aminorar su pase a precios. Fue en la previa a que el INdEC confirmara que en noviembre se produjo otra aceleración de la inflación, esta vez hasta el 2,5% con lo que se acumularon 6 meses consecutivos de alza desde el piso del 1,5% de mayo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmilcarCollante/status/1999220837493424171&partner=&hide_thread=false Actualizamos Compra/Venta del Tesoro Nac

(con datos extraoficiales de 10 y 11 de diciembre) pic.twitter.com/vGB7OL9mPT — Amilcar Collante (@AmilcarCollante) December 11, 2025

Con la preocupación social por la actividad y los puestos de trabajo de fondo, Milei se aferra a la desinflación como capital político.

Más contenido de Urgente24

Buscaban terminar con "la Casta" y "los Mandriles" pero se los conoció por sus "Karineadas"

Las 10 cuestiones económicas que diferencian a Milei del modelo australiano que admira

Otra multinacional que se va de la Argentina: Hace un año evalúa su salida, que concretó ahora

Fiestas en modo ahorro: Llega fin de año y la economía es un desafío