La actividad industrial sufrió otro fuerte golpe en octubre, confirmó este martes el INdEC. En términos interanuales, el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI Manufacturero) profundizó su caída y registró una merma del 2,9%, acumulando el 4to retroceso consecutivo.
DATOS OFICIALES
Economía recesiva: Otro duro golpe para la industria, que acumula meses en rojo
Según el INdEC, la actividad industrial cayó casi un 3% en octubre contra el mismo mes de 2024, cuando ya había se había contraído un 2%. También bajó en términos mensuales.
El dato es alarmante porque la comparación es contra octubre de 2024, cuando ya se había registrado una caída del 2%.
En la comparación intermensual, la baja fue del 0,8%, cuando en septiembre ya hubo un retroceso del 0,2%. En esa medición, se acumulan 2 meses consecutivos de saldo negativo.
Entre los rubros que más cayeron se destacan el textil (-24%), prendas de vestir (-15,2%) y productos de tabaco (-12,4%).
También cayeron los productos de metal (-8%), vehículos (-4,1) y alimentos y bebidas (-1,7%), entre otros.
En cuanto a los que subieron, sólo hay 5 rubros: Otro equipo de transporte (11,4%), Refinación (3,2%), Otros equipos (2%), minerales no metálicos (1,1%) e industrial metálicas (0,9%).
El rubro Productos textiles registró la mayor baja interanual (-24%) en octubre de 2025; y Otro equipo de transporte, la mayor suba (11,4%) .
De acuerdo a una serie publicada en la red X por el economista Federico Glodowsky, el resultado del IPI Manufacturero publicado este martes por el INdEC es el peor para un mes de octubre desde 2020, cuando ocurrió la pandemia del Covid 19, cuya cuarentena limitó fuertemente la actividad económica.
Noticia en desarrollo.