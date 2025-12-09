Economía recesiva: Otro duro golpe para la industria, que acumula meses en rojo

En cuanto a los que subieron, sólo hay 5 rubros: Otro equipo de transporte (11,4%), Refinación (3,2%), Otros equipos (2%), minerales no metálicos (1,1%) e industrial metálicas (0,9%).

El rubro Productos textiles registró la mayor baja interanual (-24%) en octubre de 2025; y Otro equipo de transporte, la mayor suba (11,4%) .

indec-industria-octubre

De acuerdo a una serie publicada en la red X por el economista Federico Glodowsky, el resultado del IPI Manufacturero publicado este martes por el INdEC es el peor para un mes de octubre desde 2020, cuando ocurrió la pandemia del Covid 19, cuya cuarentena limitó fuertemente la actividad económica.

tuit-ipi

Noticia en desarrollo.