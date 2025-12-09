La foto del abrazo de Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados bonaerense, con Sergio Massa se viralizó rápidamente en redes sociales, generando repercusiones varias y críticas desde algunos sectores libertarios. Ante la polémica, Romo salió a aclarar, pero algunos 'trolls' no perdonan...
QUÉ DIJO EL LEGISLADOR
Abrazo de Agustín Romo y Sergio Massa divide a los libertarios
Agustín Romo, presidente del bloque LLA en Diputados bonaerense, se abrazó con Sergio Massa y tuvo que dar explicaciones, ante críticas de 'trolls' libertarios.
El abrazo entre Romo y Massa se dio en la previa a la jura de nuevos legisladores bonaerenses y quedó registrado, luego recorrió X y, ante cierta polémica interna, el libertario rompió el silencio.
"Muchachos, no es la primera vez que saludo a alguien con quien no coincido en la Legislatura. Tampoco va a ser la última. Soy Presidente del bloque. Es literalmente mi trabajo", escribió Agustín Romo en su cuenta de X.
Yagregó: "No se preocupen, siempre leal al Presidente. Desde el principio y hasta el final".
De todos modos, su explicación no convenció a todos los trolls libertarios: mientras algunos le expresaron su respaldo y confianza absoluta, otros le marcaron que el abrazo fue demasiado, que con un apretón de manos bastaba...
Lo cierto es que algunos dirigentes de La Libertad Avanza han tenido vínculos en el pasado con el massismo: por ejemplo, Ramiro Marra antes de estar con Javier Milei, estuvo primero con Roberto Lavagna y luego con Sergio Massa.
O Leila Gianni, quien hasta fines de 2023 militaba activamente por Sergio Massa en plena campaña presidencial y ahora es concejal electa de LLA (antes, fue subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello). Ni hablar de Daniel Scioli, actual funcionario de Milei, que viene directamente del gobierno de Alberto Fernández.
Algunas de las respuestas al posteo de Agustín Romo:
