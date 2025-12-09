Abrazo de Agustín Romo y Sergio Massa divide a los libertarios

Lo cierto es que algunos dirigentes de La Libertad Avanza han tenido vínculos en el pasado con el massismo: por ejemplo, Ramiro Marra antes de estar con Javier Milei, estuvo primero con Roberto Lavagna y luego con Sergio Massa.

O Leila Gianni, quien hasta fines de 2023 militaba activamente por Sergio Massa en plena campaña presidencial y ahora es concejal electa de LLA (antes, fue subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello). Ni hablar de Daniel Scioli, actual funcionario de Milei, que viene directamente del gobierno de Alberto Fernández.

Algunas de las respuestas al posteo de Agustín Romo:

