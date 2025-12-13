Las 10 cuestiones económicas que diferencian a Milei del modelo australiano que admira

-inflación controlada,

-deuda pública relativamente baja,

-fuerte sistema financiero.

image Australia, un país-continente que tiene 7,7 millones de kilómetros cuadrados (2,5 veces Argentina)

Javier Milei suele decir que se inspiró en los liberales australianos que fueron capaces de sacar del descontrol a una economía que había implosionado en 1982.

Tenían por entonces amplios sectores protegidos, altos aranceles a la importación, subsidios a las industrias y presencia estatal en casi todos los niveles de su producción producción interna. Hace poco más de 40 años estaban enredados en la baja productividad y competitividad, era alérgico a la innovación y tenía un mercado laboral poco flexible y altamente sindicalizado.

image Sidney, 5 millones de habitantes en Australia, la tercera parte del AMBA

Grandes diferencias demográficas entre Australia y Argentina

En la gigantesca isla viven apenas 28 millones de personas, 20 millones menos que en Argentina.

Mientras Canadá y los oceánicos mantuvieron su cantidad de habitantes en números similares a los argentinos (25 millones teníamos en 1978) nuestra curva de crecimiento superó notablemente a naciones que parecían nuestras “gemelas” por sus amplios territorios y vastos recursos.

Ni Sidney (5 millones de habitantes), ni Melbourne (5 millones), ni Brisbane (2,5 millones), ni Perth (2 millones) o Adelaida (1,4 millones) poseen conurbanos similares a los empobrecidos de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza o Rosario.

Por ello, la reconversión y el ajuste de Australia no afectó a tantas personas como lo que está ocurriendo en la Argentina libertaria de 2025.

Luego, es muy complicado intentar una traslación mecánica de aquella experiencia hasta nuestros días.

image Modernidad y altos ingresos para una población reducida en Australia

Todo lo que Milei ignora sobre Australia

1-Ellos han sabido desarrollar una industria de punta para la minería.

Está muy diversificada una cadena de valor abarca un sector dinámico de equipos, tecnologías y servicios.

Poseen clústeres mineros (empresas pequeñas y similares que colaboran entre sí) que se han desarrollado sobre una base temática.

Según la agencia australiana InfoMine, esos clusters suman a màs de 4.500 empresas proveedoras y eso genera mucha mano de obra en un sector que no suele requerirla. El 66% de estos privados exporta cada año sus piezas y constituyen más del 10% del PBI australiano. Concretamente, emplean a 240.000 personas de manera directa y 1,1 millones de manera indirecta.

image Minería e industria van de la mano en Australia

2-Australia tiene una relativa cercanía con los tigres asiáticos y por eso firmó amplios acuerdos de libre comercio.

Lo hizo con Japón, China (ChAFTA) y Corea del Sur (KAFTA).

Esa escala se halla muy lejos de la realidad de nuestro país en cuanto a exportación.

3-Crearon el “Industry Growth Center” (centro de crecimiento de la industria) con el objetivo de conectar la investigación con las fábricas que abastecen a su producción primaria.

Esos centros cuentan con fondos públicos en forma de instrumentos de financiamiento.

Iniciativas como la “Australian Industry Participation Plan” financian proyectos de compras locales y grandes inversiones de capital con el objetivo de otorgar una oportunidad de competir a proveedores locales.

image

4-Las universidades australianas se hallan claramente enfocadas hacia los “oficios productivos”.

Por ejemplo, van otorgando títulos intermedios a manera que el estudiante avanza: maestro mayor de obras, arquitecto, ingeniero.

Esto ayuda a generarles un capital humano altamente especializado, algo que en Argentina no existe en 2025.

image

5-El sistema de jubilación de los “aussies” quiere ser copiado por Donald Trump para los Estados Unidos.

Las aseguradoras manejan unos US$3 billones en activos (6 veces la deuda externa de Argentina).

El llamado ‘superannuation’ es el programa más importante de ahorro para la jubilación en el país insular.

Los empleadores están obligados a financiar las cuentas de ahorro de sus empleados, con el equivalente al 12% de los ingresos de un trabajador. Ellos están obligados también a aportar un piso del 9% de sus haberes para su propio ahorro. Este dinero se invierte en fondos selectos, conocidos como fondos de jubilación, que permanecen bloqueados hasta el futuro retiro, generando ganancias.

Este programa de jubilación constituye el cuarto fondo de ahorro para la jubilación más grande del mundo, aun cuando por población, el país ocupa el lugar 55 a nivel global, según cifras de JPMorgan Chase.

image Trump quiere copiar el sistema jubilatorio de Australia

6-Ingresos por educación internacional

Australia es un destino popular para estudiantes de otros países gracias a su sistema educativo de alta calidad, infraestructura de primer nivel y estilo de vida acogedor.

Las aulas son modernas y equipadas con tecnología avanzada.

El aprendizaje está centrado en el estudiante, promoviendo el pensamiento crítico y la resolución de problemas.

7-En las minas trabajan muchas mujeres

El número de “mineras” está en aumento: la Oficina de Estadística de Australia indica que alrededor de 63.000 mujeres están trabajando en un sector que recurre a campamentos en sitios alejados y parecía destinado casi exclusivamente para el género masculino.

image Cada vez más mujeres mineras en Australia

8-La oveja valoriza el desierto

En la última década, los australianos han logrado las mejores performances en materia de ganado ovino: faenan cada año casi 25 millones de animales.

Si Argentina los imitara, podría ganar cientos de millones de dólares por año con esta actividad.

Lograron los oceánicos una rotación generacional muy corta. Por ello, la mejora genética impulsada se puede ver en muy pocos años. Su alimentación pasa casi inadvertida, ya que donde pastorea un vacuno se pueden agregar varios ovinos sin alterar la masa forrajera de los pastoreos.

Australia es el mayor productor de lana del mundo, con casi 500.000 toneladas anuales.

image

9-Australia generó una individualidad virtuosa

Alcanzaron su propia “marca país” y con eso lograron colocarse en los mercados mundiales con precios superiores a los normales.

Consiguieron que el cuidado de la calidad de sus bienes agropecuarios genere prestigio y eso se transforme en valor ya que los consumidores de otros países están dispuestos a pagar más cuando saben el origen de lo que están a punto de comprar.

10-La granja del mundo

Mientras Argentina perdió en dos años de gestión libertaria 2 millones de cabezas de ganado, Australia se convirtió en el quinto mayor productor de carne vacuna del planeta.

Son segundos productores mundiales en carne de cordero (solamente detrás de China) y se destacan notablemente en venta de leche de vaca, y cientos de miles de toneladas de exportación de cerdos y aves.