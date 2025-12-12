Sospechas sobre Chiqui Tapia: Daniel Rafecas, afuera de la causa

La denuncia quedó por sorteo a cargo de Rafecas, pero el juez se declaró incompetente porque entendió que debía tramitar en el fuero Penal Económico. Allí quedó en el juzgado 10, a cargo de Aguinsky pero ocupa hasta el lunes Javier López Biscayart por licencia de éste. El magistrado también rechazó intervenir y se la devolvió a Rafecas.

Ante ese conflicto, intervino el juez de la Cámara Federal Leopoldo Bruglia, que resolvió que el caso debe tramitar en el fuero Penal Económico porque en lo que se investiga "se encontraría comprometido el orden económico y financiero" y no hay por el momento funcionarios públicos involucrados, lo que sí habilitaría a que intervenga Rafecas como juez federal.

-----------

Otras noticias en Urgente24:

Duro revés para Milei: Ordenan "inmediata aplicación" de la Emergencia en Discapacidad

Paredes lo recomendó y Riquelme eligió al técnico de Boca para 2026

Telefe mete poda a lo pavote y deja afuera a varios conductores históricos en 2026

Sin la mano de Bessent, dicen que el BCRA/Tesoro volvieron a vender dólares

Grupo Albanesi pisa fuerte y redefine toda su deuda hasta 2036