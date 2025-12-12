La Cámara Federal de Comodoro Py resolvió que la causa por presunto lavado de dinero por la compra de la mansión en Villa Rosa, Pilar, quede a cargo de la justicia en el Penal Económico y no del juez federal Daniel Rafecas. La investigación se inició por denuncia de la Coalición Cívica, que sospecha que esa propiedad sería de Claudio Chiqui Tapia o de Pablo Toviggino.
MANSIÓN EN PILAR
Sospechas sobre Chiqui Tapia: Daniel Rafecas, afuera de la causa
La causa por presunto lavado de dinero por la mansión de Villa Rosa -que según la CC podría pertenecer a Chiqui Tapia- cambia de juez: Daniel Rafecas, afuera.
Así, el tribunal resolvió una disputa de competencia entre los dos juzgados, que entendían que debía ser el otro el que se quede a cargo del expediente. Con el fallo de la Cámara, la causa pasa al juzgado en lo Penal Económico 10, que subroga el juez Marcelo Aguinsky.
La resolución se conoció mientras se realizaba un allanamiento en el lugar, donde secuestraron 54 vehículos de alta gama o de colección, 7 motos de alta cilindrada y 2 kartings en un galpón.
La causa se inició por una denuncia de la Coalición Cívica contra Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte, dueños de “Real Central SRL", empresa propietaria de la casa de 105.384,80 metros cuadrados. Pero la CC pidió que se investigue a los que considera sus verdaderos dueños que podrían ser Claudio 'Chiqui' Tapia o Pablo Toviggino.
Según los registros catastrales de la provincia de Buenos Aires, el predio ahora allanado fue adquirido por Carlos Tevez en julio de 2017, seis años más tarde se vendió a la firma MALTE SRL y menos de un año después, el 30 de mayo de 2024, la adquirió “Real Central SRL” de Pantano y su madre Conte, los actuales propietarios.
La denuncia quedó por sorteo a cargo de Rafecas, pero el juez se declaró incompetente porque entendió que debía tramitar en el fuero Penal Económico. Allí quedó en el juzgado 10, a cargo de Aguinsky pero ocupa hasta el lunes Javier López Biscayart por licencia de éste. El magistrado también rechazó intervenir y se la devolvió a Rafecas.
Ante ese conflicto, intervino el juez de la Cámara Federal Leopoldo Bruglia, que resolvió que el caso debe tramitar en el fuero Penal Económico porque en lo que se investiga "se encontraría comprometido el orden económico y financiero" y no hay por el momento funcionarios públicos involucrados, lo que sí habilitaría a que intervenga Rafecas como juez federal.
