Plazos fijos, pérdida de fuerza y un único banco que ofrece más del 27%

En el escalón inmediatamente inferior se ubican Banco CMF, Banco de Comercio, Banco VOII y Crédito Regional, todos con tasas en torno al 27%, aunque sin perforar el techo que hoy marca Meridian.

El resto del universo oscila mayormente entre 25% y 26%, con casos como Banco Bica, Banco Julio, Banco Mariva, BiBank o Reba.

Menos tasa, más señales de fondo

La lectura de este movimiento excede al plazo fijo en sí. La caída generalizada de tasas confirma que el esquema monetario apunta a sostener una inflación en desaceleración y a reducir el costo del dinero en pesos. En ese contexto, el plazo fijo deja de ser el instrumento dominante para el ahorro conservador y pierde peso frente a alternativas que buscan capturar algo más de rendimiento, aunque con mayor exposición.

El plazo fijo ya no compite por tasa, sino apenas por previsibilidad.

Con rendimientos que, en muchos casos, apenas empatan o quedan por debajo de las expectativas inflacionarias implícitas, el atractivo se reduce mes a mes. Con rendimientos que, en muchos casos, apenas empatan o quedan por debajo de las expectativas inflacionarias implícitas, el atractivo se reduce mes a mes.

Una señal que el mercado no ignora

Que solo un banco pague más del 27% no es un dato menor y marca un cambio de tendencia. El sistema financiero ya no necesita convalidar tasas elevadas para retener depósitos, y el ahorrista queda frente a una decisión cada vez más incómoda, com lo es aceptar rendimientos bajos a cambio de seguridad o asumir más riesgo para no resignar poder adquisitivo.

En ese escenario, el plazo fijo sigue vivo, pero claramente perdió fuerza. En ese escenario, el plazo fijo sigue vivo, pero claramente perdió fuerza.

Más noticias en Urgente24:

Inflación de noviembre: Crece la tensión y repunta al 2,5%

La Oficina de Aduanas y Fronteras de USA planea exigir datos de plataformas digitales a turistas

¡Calma radicales! "Solo la organización vence al tiempo"

Do Kwon, el 'mesías cripto', condenado a 15 años por fraude monumental