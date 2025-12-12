El mapa de los plazos fijos tradicionales a 30 días vuelve a ir para atrás. Las tasas nominales anuales continúan en retroceso, reflejo directo del nuevo régimen monetario y de una liquidez que dejó de escasear en el sistema financiero.
SIN ATRACTIVO
Plazos fijos, pérdida de fuerza y un único banco que ofrece más del 27%
Los datos oficiales muestran que, entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos, el rendimiento se mueve en un rango estrecho. El Banco Nación ofrece 22,5%, Banco Provincia 22%, mientras que Santander, Galicia y BBVA convergen en torno al 21%. El Banco Ciudad se ubica incluso por debajo, con 20,5%, consolidando la señal de enfriamiento.
La excepción dentro de este grupo aparece en Banco Macro e ICBC, ambos con 24%, aunque aun así sin romper el techo que hoy domina el mercado.
Dónde está el banco con la mejor tasa
La foto cambia cuando se amplía el radar hacia entidades más chicas y bancos que informan tasa online para no clientes. Allí surge el único caso que supera con claridad el umbral del 27%: Banco Meridian, que paga 27,5% TNA, tanto para clientes como para no clientes.
En el escalón inmediatamente inferior se ubican Banco CMF, Banco de Comercio, Banco VOII y Crédito Regional, todos con tasas en torno al 27%, aunque sin perforar el techo que hoy marca Meridian.
El resto del universo oscila mayormente entre 25% y 26%, con casos como Banco Bica, Banco Julio, Banco Mariva, BiBank o Reba.
Menos tasa, más señales de fondo
La lectura de este movimiento excede al plazo fijo en sí. La caída generalizada de tasas confirma que el esquema monetario apunta a sostener una inflación en desaceleración y a reducir el costo del dinero en pesos. En ese contexto, el plazo fijo deja de ser el instrumento dominante para el ahorro conservador y pierde peso frente a alternativas que buscan capturar algo más de rendimiento, aunque con mayor exposición.
El plazo fijo ya no compite por tasa, sino apenas por previsibilidad.
Una señal que el mercado no ignora
Que solo un banco pague más del 27% no es un dato menor y marca un cambio de tendencia. El sistema financiero ya no necesita convalidar tasas elevadas para retener depósitos, y el ahorrista queda frente a una decisión cada vez más incómoda, com lo es aceptar rendimientos bajos a cambio de seguridad o asumir más riesgo para no resignar poder adquisitivo.
