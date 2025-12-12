Cómo es la nueva alianza que firmó BBVA con OpenIA

El foco está puesto en integrar la inteligencia artificial de forma nativa en todos los niveles del banco, desde la atención al cliente hasta la gestión interna, el análisis de riesgos y el desarrollo de software. La meta es clara, lograr una banca más productiva, eficiente y profundamente personalizada.

Uno de los ejes centrales del acuerdo es el desarrollo de un asistente conversacional inteligente que acompañe a las personas en su vida financiera cotidiana. La idea es ir más allá de los chatbots tradicionales y construir una relación proactiva, capaz de anticiparse a necesidades, ofrecer recomendaciones y resolver gestiones de manera integrada.

BBVA busca establecer un nuevo estándar de relación con el cliente, apoyado en modelos avanzados de OpenAI y en el conocimiento que el banco tiene sobre hábitos financieros, productos y comportamientos.

El objetivo es que la experiencia bancaria sea más simple, más rápida y relevante para cada usuario.

Acceso preferente a la tecnología más avanzada

El acuerdo le garantiza a BBVA un acceso preferencial a las capacidades más sofisticadas de OpenAI. Esto incluye no solo los modelos de IA más avanzados, sino también talento especializado y trabajo directo con los equipos de ingeniería, investigación y desarrollo de la compañía tecnológica.

Ese vínculo directo permite acelerar la estrategia de transformación que el banco ya había anunciado en materia de inteligencia artificial, reduciendo tiempos de implementación y elevando la calidad de las soluciones desarrolladas.

IA también para los empleados del banco

La alianza no se limita a los clientes. Un capítulo clave es la expansión masiva de ChatGPT Enterprise dentro de la organización. BBVA extenderá esta herramienta a sus más de 120.000 empleados, en lo que será una de las mayores implementaciones corporativas de esta tecnología a nivel mundial.

Hasta ahora, el banco había realizado una prueba con 11.000 empleados, con resultados contundentes. Según datos internos, el 80% de los usuarios accede diariamente al asistente y declara un ahorro promedio de tres horas semanales en tareas rutinarias.

Con el despliegue total, BBVA apunta a un salto estructural en productividad, redefiniendo la forma de trabajar dentro del banco y creando un nuevo modelo operativo basado en IA.

Entre los desarrollos más ambiciosos aparece la creación de un alter ego digital para cada empleado. Se trata de un asistente proactivo que aprende el estilo de trabajo, recuerda proyectos, sugiere acciones y ejecuta tareas, siempre bajo autorización y control humano.

Además, OpenAI y BBVA trabajarán juntos en sistemas para agilizar el análisis de riesgos, optimizar procesos críticos y transformar áreas como el desarrollo de software y la gestión operativa diaria.

BBVA dentro de ChatGPT

Uno de los puntos más disruptivos del acuerdo es la integración directa de la oferta de productos y servicios de BBVA dentro de ChatGPT. La idea es que cualquier usuario pueda interactuar con el banco desde el propio asistente conversacional de OpenAI.

De hecho, la entidad ya mostró pruebas de su app integrada en ChatGPT para sus bancos digitales de Italia y Alemania, anticipando un cambio profundo en los canales tradicionales de relación bancaria.

Un nuevo estándar para la industria financiera

Desde OpenAI destacan a BBVA como un caso testigo dentro del sistema financiero internacional.

Según Sam Altman, el banco español demuestra que una gran institución puede adoptar la inteligencia artificial con ambición real y velocidad, integrándola en el núcleo de sus productos y operaciones.

La alianza apunta a fijar un nuevo estándar de transformación en la industria financiera, con impacto directo en eficiencia, experiencia de usuario e innovación.

Para BBVA, el acuerdo no solo refuerza su posicionamiento tecnológico, sino que consolida una apuesta estratégica que redefine cómo será la banca en los próximos años.

