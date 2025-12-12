FIX actualiza su perspectiva (poco alentadora) sobre CGC

FIX SCR, afiliada de Fitch Ratings, confirmó la calificación A(arg) de Compañía General de Combustibles S.A. (CGC) para su deuda de largo plazo, aunque mantuvo a la compañía bajo Rating Watch Negativo. En la práctica, el mensaje es claro. La calidad crediticia sigue siendo sólida en términos relativos dentro del mercado argentino, pero el margen de error se achicó y cualquier desliz en la ejecución financiera podría derivar en una rebaja.
FIX SCR, afiliada de Fitch Ratings, confirmó la calificación A(arg) de Compañía General de Combustibles S.A. (CGC) para su deuda de largo plazo.
La decisión, comunicada el 11 de diciembre de 2025, refleja un equilibrio delicado entre fortalezas estructurales y riesgos de corto plazo que todavía no terminan de disiparse
El gran desafío del 2026 pasa por la deuda
El principal factor de presión sigue siendo el perfil de vencimientos. Durante 2026, CGC enfrenta pagos de capital por US$696 millones, con un peso relevante concentrado en el primer trimestre. La reciente emisión internacional por US$300 millones permitió cubrir parte de esos compromisos iniciales, pero no resuelve el problema de fondo.
Según FIX, el flujo propio de la compañía no alcanza para afrontar el resto de los vencimientos del año, lo que obliga a seguir refinanciando en un contexto financiero más exigente y con tasas sensiblemente más altas que en el pasado.
A septiembre de 2025, la deuda financiera total ascendía a US$1.254 millones, mientras que la caja y equivalentes apenas alcanzaban US$110 millones.
Capital fresco y respaldo del accionista
Del lado de los amortiguadores, FIX destaca el aporte de capital realizado por el accionista mayoritario. En mayo de 2025 se concretó una inyección de US$150 millones mediante la emisión de acciones preferidas, ya totalmente integrada.
Este respaldo del grupo controlador vuelve a aparecer como una pieza clave del análisis. La calificadora remarca que CGC, como parte de Corporación América, ha mostrado históricamente una alta flexibilidad financiera y acceso recurrente a los mercados, además de la voluntad del accionista de sostener a la compañía si el escenario se vuelve más adverso.
Vaca Muerta como punto de inflexión operativo
El cambio estratégico más relevante pasa por la entrada en Aguada del Chañar, en Vaca Muerta. A través de un acuerdo con YPF, CGC adquirió el 49% del bloque, lo que le permite compensar el declino de activos maduros y mejorar su estructura de costos.
FIX estima que la producción neta cerrará 2025 en torno a 53 a 55 mil barriles equivalentes diarios, para luego estabilizarse entre 56 y 60 mil boe/d entre 2026 y 2029, con una participación creciente del crudo. Para 2027, el mix productivo pasaría a estar compuesto en un 70% por petróleo y un 30% por gas.
Este giro hacia activos no convencionales aparece como la principal palanca para recomponer márgenes y fortalecer la generación de EBITDA en los próximos años.
Rentabilidad en recuperación, pero con cautela
En términos operativos, la calificadora proyecta una mejora gradual. Para 2025, el EBITDA se ubicaría cerca de US$270 millones, con un margen del 30%, impulsado por una reducción de costos cercana al 20% por boe. Hacia 2026 y 2027, el EBITDA podría superar los US$400 millones, con márgenes promedio del 45%, siempre que se cumplan los supuestos de precios y eficiencia.
Sin embargo, el flujo de fondos libre seguiría bajo presión. El plan de inversiones, que ronda los US$300 millones anuales, combinado con mayores intereses financieros, llevaría a un FFL negativo en 2025 y apenas levemente negativo en los años siguientes.
Qué mira FIX para subir o bajar la nota
La hoja de ruta está bien delimitada. Una eventual baja de calificación podría activarse si la empresa enfrenta dificultades para refinanciar deuda, si el apalancamiento se mantiene elevado con Deuda sobre EBITDA por encima de 3,5x, o si la producción cae por debajo de 45 mil boe/d sin un ajuste financiero compensatorio.
Del otro lado, una mejora en la calificación requeriría un salto más contundente en la generación de EBITDA, con reducción del apalancamiento a niveles inferiores a 2x, o una producción sostenida por encima de 65 mil boe/d.
No despeja todas las dudas
La ratificación del A(arg) le da aire a CGC y valida la estrategia de corto plazo, pero el Rating Watch Negativo sigue funcionando como una advertencia explícita.
El mercado mira con atención cómo se resolverá el calendario de vencimientos de 2026 y si Vaca Muerta logra traducirse rápidamente en caja y no solo en promesas de mediano plazo.
