Patricia Bullrich evitó este jueves confirmar si el oficialismo tiene los votos para darle media sanción al proyecto de reforma laboral en el Senado. La jefa del bloque de LLA en la Cámara Alta además admitió que la iniciativa podría incluir modificaciones propuestas por los otros bloques.
SENADO
Reforma laboral: Bullrich no confirma si están los votos y admitió que puede haber cambios en el proyecto
La jefa de LLA en el Senado habló del diálogo con el resto de las fuerzas para tratar el proyecto, pero no confirmó si tiene los votos para darle media sanción.
El proyecto ingresó al Congreso por esa Cámara y plantea modificaciones en temas como contratos de trabajo, indemnizaciones, aportes patronales y vacaciones, entre otros muchos.
Bullrich sostuvo que "estamos empezando a dialogar" con los distintos espacios parlamentarios, recolectando "observaciones".
"Trataremos de trabajar escuchándolos. Aquellas observaciones que sean coherentes y razonables las plantearemos; las que no, las discutiremos", dijo la senadora en diálogo con radio Rivadavia, abriendo la posibilidad de que el texto original sea modificado durante su tratamiento.
En esa línea, Bullrich dijo que "también hay que juntar los votos", ante lo que inmediatamente fue consultada si estaba el apoyo para darle media sanción al proyecto en el Senado.
"A mi no me gusta decir que los votos están cuando recién están viendo el proyecto", se atajó. No obstante, estimó: "creo que se va a votar".
"Vamos a tener una buena colaboración y un buen diálogo, y estamos bastante seguros de que sale", dijo, aunque reiteró que "recién estamos escuchando a los demás bloques".
"Dame unos días para que te pueda contestar bien", le dijo a su entrevistador -Jonatan Viale- sobre el 'poroteo' en el Senado.
